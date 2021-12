Carmine Appice dit que Vanilla Fudge devrait être au Temple de la renommée du rock and roll : « Nous avons créé un style de musique »

Batteur légendaire Carmin Appice (MEURTRE BLEU, FUDGE À LA VANILLE, ROI KOBRA) a une fois de plus claqué le Temple de la renommée du rock and roll, disant que le nom de l’institution devrait être modifié pour refléter les musiciens qui ont été intronisés.

« FUDGE À LA VANILLE devrait être dedans », a-t-il déclaré à North Coast Music Beat dans une nouvelle interview (telle que transcrite par BLABBERMOUTH.NET). « Je pensais que c’était une question d’inspiration et tout ça, d’influences sur les gens. Allez, LES GO-GO’S sont entrés. Qui ont-ils influencé? Je les connais. Ce sont des gens sympas et tout. Mais allez, mec. Ils devraient le Temple de la renommée de la musique et l’avoir juste pour… pas d’influence et pas pour quoi le Hall a été conçu à l’origine. Comme si j’étais dans le Temple de la renommée du batteur moderne. Je suis là à cause de mon influence et de ce que j’ai fait pour la batterie. Long Island a un Temple de la renommée de la musique; FUDGE À LA VANILLE sont là pour la même raison. je suis dans le Temple de la renommée du heavy metal pour l’influence ; Je ne suis pas là pour le nombre de disques que j’ai vendus. De retour dans la journée, vous avez des gars comme Chuck Berry sont dedans. Il est là pour l’influence…

« Pourquoi laissent-ils de côté des groupes comme ÉTRANGER, des groupes comme FUDGE À LA VANILLE? » il a continué. « VIOLET FONCÉ est dedans maintenant. Mais avant VIOLET FONCÉ, nous aurions dû être là-dedans. Je veux dire, allez. Nous avons influencé tellement de groupes. Nous avons créé un style de musique. Nous étions là au début de la station de radio FM… Nous avons commencé la longue chanson. Et nous le faisons toujours, nous sommes toujours en vie. Et ils ont des gens là-dedans qui ne sont pas vivants, ce qui est bien.

« Une bonne chose qu’ils ont fait [is] ils ont montré [late VANILLA FUDGE bassist] Tim Bogertphoto de, des gens qui sont morts. Et je suis content qu’ils aient fait ça. Mais sinon, changez le nom. Vous y mettez des rappeurs, vous y mettez des gens qui n’ont rien à voir avec le rock. Je veux dire, LES GO-GO’S. Comment est le rock LES GO-GO’S? LES FUGUEURS n’y sont pas, et ils étaient tous des femmes. Ils étaient la première femme [rock band]. Et c’est une question d’influence. C’est stupide.

« Les gens vont, ‘Tu t’en fous de ne pas être dans le Temple de la renommée du rock and roll?’ J’ai dit : ‘Je m’en fiche, parce que ça devient ringard maintenant' » Carmin ajoutée. « Je connais des gens qui sont là-bas, et cela n’a pas changé leur carrière. Cela ne leur a rien fait d’autre que d’obtenir un HBO spécial. C’est ça. »

Depuis quelques années, le salle de rock a élargi sa base pour inclure des artistes de rap tels que le regretté Tupac Shakur et NWA Cette décision a suscité les critiques de nombreux fans et collègues musiciens qui ont contesté les actes de hip-hop – et d’autres artistes non rock – étant intronisés dans le Temple de la renommée du rock and roll.

Carminl’autobiographie de, « Stick It ! : Ma vie de sexe, de batterie et de rock ‘N’ Roll », a été publié en mai 2016 par Revue de presse de Chicago.

FUDGE À LA VANILLE a été l’un des premiers groupes américains à insuffler du psychédélisme dans le son du heavy rock pour créer du « rock symphonique psychédélique », un genre éclectique qui, parmi ses nombreuses ramifications, finira par se transformer en heavy metal.

Bien qu’au début, le groupe n’ait pas enregistré de matériel original, ils étaient surtout connus pour leurs arrangements dramatiques lourds et ralentis de chansons pop contemporaines qu’ils ont développées en œuvres aux proportions épiques.

À l’origine, FUDGE À LA VANILLE était un groupe de reprises soul aux yeux bleus appelé LES PIGEONS, formé dans le New Jersey en 1965 avec l’organiste Mark Stein, bassiste Tim Bogert, le batteur Joey Brennan et guitariste, chanteur et vétéran de l’US Navy Vince Martell. Ils se sont construit un public en se produisant abondamment le long de la côte est et ont gagné de l’argent supplémentaire en fournissant un soutien indépendant en concert à des groupes de filles à succès. Au début de 1966, le groupe a enregistré une série de huit démos qui ont été publiées quelques années plus tard sous le nom de « Pendant que le monde mangeait du fondant à la vanille ».

La côte Est, en particulier New York et le New Jersey, a créé un son qui lui est propre. Inspiré par des groupes tels que LES VAILLEURS et LES VAGRANTS (mené par le guitariste Leslie à l’ouest de renommée de la MONTAGNE), LES PIGEONS retravaillé nombre de leurs propres arrangements de reprises existants pour refléter leur interprétation unique de ce « East Coast Sound ».

Fin 1966, le batteur Joey Brennan déménagé sur la côte ouest. LES PIGEONS batteur et chanteur immédiatement recruté Carmin Appice, disciple du célèbre Joe Morello (BANDE DE DAVE BRUBECK) et un vétéran aguerri de la scène club. Au début de 1967, LES PIGEONS directeur Phil Basile producteur convaincu George « Shadow » Morton (producteur de LE SHANGRI-LAS et Janis Ian), pour capter leur live. Impressionné par leur version heavy-rock, trippy et psychédélique de LES SUPRÊMES‘ « Tu me gardes accroché », Morton a proposé d’enregistrer la chanson en tant que single. Cela a abouti à un accord avec le atlantique filiale Atco, qui a demandé un changement de nom. Le groupe s’est installé FUDGE À LA VANILLE.

FUDGE À LA VANILLE a célébré son 50e anniversaire en 2017 et continue de secouer le monde aussi fort que jamais.