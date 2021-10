Carmine Appice en tournée avec Led Zeppelin : John Bonham ‘jouait comme moi’ et ‘doing the Twirls Like Me’

Dans une nouvelle interview avec Radio Forêt, batteur légendaire Appice Carmin on lui a demandé ce qu’il en pensait John Bonham repris de lui en termes de son et de style de jeu quand FUDGE À LA VANILLE et LED ZEPPELIN joué ensemble à la fin des années 1960. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Selon le [John Bonham] livre « Un tonnerre de tambours », j’étais l’une de ses influences. Cela signifie donc qu’il a récupéré une grande partie de la puissance que j’utilise. Parce que, en gros, quand vous regardez les batteurs qui étaient influents et qui étaient autour des gens inspirants, c’était Mitch Mitchell, Boulangerie au gingembre, Keith Lune et moi et Dino Danelli. Les quatre autres gars, ils ont joué léger. J’ai joué très fort avec beaucoup de puissance et de sens du spectacle. Et quand John m’a vu en direct, il aimait ça, et il aimait ma grosse batterie. Alors il m’a demandé si je pouvais l’aider à obtenir un Louis approbation.

« Je veux dire, réfléchis-y, personne ne le connaissait » Carmin expliqué. « C’est difficile à croire maintenant. Les gens disent quand j’en parle comme si je sortais. Je ne suis pas vraiment en train de sortir; je dis juste la vérité. Personne ne le savait John Bonham. Et j’ai appelé Louis et a dit: ‘Je pense que ce gars va être grand. Il veut un kit comme le mien. Ce serait formidable si vous lui donniez votre approbation. Et sur ma parole, ils l’ont fait. Et nous leur avons envoyé le premier album, et là-dessus ils lui ont donné une approbation. Il n’était pas encore connu. Et puis lors de la tournée suivante, nous avons fait beaucoup de concerts ensemble, et il avait exactement la même batterie que moi. Et il jouait comme moi, il faisait des tours comme moi, attrapait les cymbales comme moi. Et il me regardait quand il le faisait, et nous riions. Je lui donnerais un coup de pouce. Nous étions amis. Moi et [VANILLA FUDGE bassist] Tim [Bogert], sur cette tournée, coincé avec ZEPPELIN sur l’une des chansons. »

De retour en 2014, Carmin a dit qu’il aimerait jouer avec un LED ZEPPELIN, affirmant qu’il est mieux placé pour remplacer Bonham que Johnle fils de Jason.

« Tout le monde dans ce groupe là-bas est légendaire… Ils sont old school et légendaires. Jason n’est pas légendaire, et il n’est pas de la vieille école », Appice expliqué au « Radio totalement pilotée » Podcast. « Il est John Bonhamest le fils, mais il ne joue pas comme John Bonham. Il joue plus… Il joue comme lui. Il n’est pas John. Il a ce nom, mais il ne l’est pas John Bonham. je ne suis pas John Bonham non plus, mais je pense que mon style pourrait être proche, parce que je suis arrivé en premier, et John écouté ce que je faisais et le faisait à sa manière. Et nous les avons emmenés lors de leur première tournée. C’est un truc très proche au niveau des sensations. »

Carmin dit précédemment que Bonham a pris les triolets de grosse caisse du FUDGE À LA VANILLE chanson « Ticket pour rouler », récit Le rock classique revisité dans une interview de 2006 : « Quand j’ai entendu pour la première fois John Bonham fais ce truc de triolet sur la grosse caisse, je me suis approché de lui et lui ai dit : ‘John, c’est étonnant. Je dois admettre que je vous l’ai pris. Il m’a regardé et m’a dit : ‘De quoi parles-tu ? Je t’ai pris ça !’ J’ai répondu : ‘Je ne fais pas ça. Vous n’auriez pas pu me le prendre. Il m’a dit où j’avais fait ça le premier FUDGE À LA VANILLE record et il avait raison. Je ne l’ai fait qu’un instant sur cet album et il l’a pris et en a fait quelque chose de plus grand et de meilleur. »

L’année dernière, FUDGE À LA VANILLE a sorti une version remasterisée de sa reprise de LED ZEPPELIN‘s « La chanson des immigrés » passant par Records de robot d’or.



