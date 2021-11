Carmine Appice répète l’affirmation selon laquelle le motif triplet de grosse caisse de John Bonham a été inspiré par son travail avec Vanilla Fudge

Dans une nouvelle interview avec le « Musiciens sur des canapés buvant du café » podcast, batteur légendaire Carmin Appice a répété une fois de plus l’affirmation selon laquelle l’un des John Bonham‘s licks, un motif de grosse caisse triolet utilisé le plus souvent sur « Bons moments mauvais moments », le morceau d’ouverture du premier LED ZEPPELIN album, a été inspiré par quelque chose Carmin fait soit le premier FUDGE À LA VANILLE LP ou le « Renaissance » enregistrer.

Carmin dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ce que j’ai entendu [LED ZEPPELIN‘s debut] album. [LED ZEPPELIN and VANILLA FUDGE] avaient le même avocat, et ils étaient sur la même étiquette. Et mon manager était connecté à son manager, Pierre Grant; ils étaient tous les deux des poids lourds. Alors quand cet album est sorti – avant qu’il ne sorte – ils nous ont donné une copie et ils ont dit : « Nous voulons mettre jimmy Pagec’est un nouveau groupe avec vous les gars. Nous savions jimmy Page; nous faisions des concerts avec LES OISEAUX. Alors quand j’ai entendu le disque et j’ai entendu le triolet sur ‘Bons moments mauvais moments’, j’ai dit : ‘Waouh ! Quel pied sur ce gars. C’est assez incroyable. Alors lors du tout premier concert qu’ils ont joué avec nous, j’ai dit à John, avant le concert, j’ai dit : ‘J’aime ton pied sur le disque. C’est incroyable.’ Et il a dit : ‘Merci. Je tiens ça de toi. J’ai dit : ‘Tu l’as fait. Je ne me souviens pas avoir fait ça. Il a dit, ‘Ouais, c’est juste pour toi FUDGE À LA VANILLE enregistrer.’ J’ai dit : ‘Où est-ce ?’ Parce qu’à l’époque — encore aujourd’hui, je ne joue pas ce que je répète ; Je joue tout ce qui me vient quand je le fais. Donc je l’avais fait quelque part sur un disque, alors il l’a souligné – je pense que c’était sur le ‘Renaissance’ record… Et il a dit, ‘Donc j’ai juste obtenu ce concept de ce que vous avez fait et ensuite j’ai fait ce que j’ai fait.’ Et j’ai dit : ‘Wow.' »

Appice a poursuivi en disant qu’il ne se sentait pas à l’aise d’évoquer son influence sur Bonham dans les entretiens pendant longtemps en raison de la façon dont les LED ZEPPELIN la légende est créditée d’être un innovateur qui a apporté un niveau sans précédent de puissance, de vitesse et de contrôle à la musique rock, plaçant ainsi la barre pour tous les batteurs qui lui succèdent.

« Il fut un temps où je ne pouvais pas vraiment en parler parce que ZEPPELIN était si grand et les gens imaginaient John Bonham comme s’il était « ça », il était Dieu, et vous ne pouvez pas dire qu’il a obtenu quelque chose de vous, parce qu’il était Dieu – Dieu n’obtient rien de personne », Carmin mentionné. « Et quand je le disais, les gens disaient que j’étais fou, je sortais, ceci et cela. Puis il y a eu un livre qui est sorti intitulé ‘[John Bonham:] Un tonnerre de tambours’. Quand c’est sorti, ça racontait ces histoires et ça racontait quand John Bonham est revenu de jouer avec FUDGE À LA VANILLE, à quel point il était gaga de me rencontrer. Et il traînait avec Powell confortable, lui racontant les histoires de sortir avec moi. Et ils étaient tous les deux gagas à propos de traîner avec moi. Je n’en savais rien jusqu’à la sortie de ce livre. Après la sortie de ce livre, il racontait, cela étant dit, qu’il m’avait réellement écouté et que j’avais une influence sur lui. »

Un article de blog de 2017 par Batteur de Rain City, un blog dédié à l’art de la batterie, a tenté d’aller au fond des Appiceprétend que Bonham a levé le lécher de Carmin, apparemment sans succès.

Carmin dit précédemment que Bonham a pris les triolets de grosse caisse du FUDGE À LA VANILLE chanson « Ticket pour rouler », récit Le rock classique revisité dans une interview de 2006 : « Quand j’ai entendu pour la première fois John Bonham fais ce truc de triolet sur la grosse caisse, je me suis approché de lui et lui ai dit : ‘John, c’est étonnant. Je dois admettre que je vous l’ai pris. Il m’a regardé et m’a dit : « De quoi parles-tu ? Je t’ai pris ça ! J’ai répondu : ‘Je ne fais pas ça. Vous n’auriez pas pu me le prendre. Il m’a dit où j’avais fait ça le premier FUDGE À LA VANILLE record et il avait raison. Je ne l’ai fait qu’un instant sur cet album et il l’a pris et en a fait quelque chose de plus grand et de meilleur. »

De retour en 2014, Carmin a dit qu’il adorerait jouer avec un LED ZEPPELIN, affirmant qu’il est mieux placé pour remplacer Bonham que Johnle fils de Jason.

« Tout le monde dans ce groupe là-bas est légendaire… Ils sont old school et légendaires. Jason n’est pas légendaire, et il n’est pas de la vieille école », Appice expliqué au « Radio totalement pilotée » Podcast. « Il est John Bonhamest le fils, mais il ne joue pas comme John Bonham. Il joue plus… Il joue comme lui. Il n’est pas John. Il a ce nom, mais il ne l’est pas John Bonham. je ne suis pas John Bonham non plus, mais je pense que mon style pourrait être proche, parce que je suis arrivé en premier, et John écouté ce que je faisais et le faisait à sa manière. Et nous les avons emmenés lors de leur première tournée. C’est un truc très proche au niveau des sensations. »

Ces derniers mois, FUDGE À LA VANILLE a sorti des versions remasterisées de ses reprises de deux LED ZEPPELIN classiques, « La chanson des immigrés » et « Rock and roll », passant par Records de robot d’or. Une troisième couverture, « Ramble On », arrivera le 30 novembre. Les trois morceaux proviennent de l’album qui sortira bientôt « Vanille Zeppelin ».