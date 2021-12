Carmine Appice revient sur son apparition sur Hear ‘N Aid’s ‘Stars’: ‘C’était amusant’

Dans une récente interview avec l’émission de radio « The Five Count », le légendaire batteur Carmin Appice est revenu sur son implication avec « Étoiles », le single caritatif de 1985 pour le soulagement de la famine sorti sous le HEAR ‘N AID bannière.

Les 20 et 21 mai 1985, 40 artistes de la communauté metal se sont réunis à Studios d’enregistrement A&M à Hollywood, en Californie, pour participer à la réalisation d’un disque intitulé « Étoiles » dans le cadre d’un projet de collecte de fonds très spécial dirigé par Ronnie James Dio. le « Étoiles » single et un documentaire vidéo sur la réalisation du disque ont été utilisés pour collecter des fonds pour les efforts de secours contre la famine en Afrique et dans le monde. Ces 40 artistes — dont des membres de MOTLEY CRUE, JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ÉMEUTE CALME, SOEUR TORSADÉE, BLEU YSTER CULTE et même ROBINET ÉPINÉ — ainsi que des centaines d’autres bénévoles, ont fait don de leur temps et de leur talent pendant quatre mois pour faire HEAR ‘N AID une réalité. « Étoiles » était un plaidoyer pour l’unité dans la lutte contre la faim dans le monde.

Parlant de son expérience d’enregistrement « Étoiles », Appice Raconté « Le compte de cinq » (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’était amusant. J’étais sur la route avec ROI KOBRA lorsque Ronnie fait ça. Parce que mon frère [Vinny] joué avec Ronnie, Ronnie n’avait vraiment pas de famille, surtout quand lui et [his wife and manager] Wendy rompu. Alors Ronnie a toujours été impliquée dans les fêtes de Noël et les anniversaires de ma famille, Thanksgiving et tout ça. Nous étions donc très proches de Ronnie. Donc quand Ronnie fait cette chose, ils ont définitivement demandé que je sois dedans. J’étais sur la route, alors mon frère Vinny couper les pistes avec Frankie Banali [QUIET RIOT]. Et puis ils m’ont fait venir par avion, ou j’ai pris l’avion – je pense que j’ai pris l’avion à mes frais ; J’étais dans le Midwest et je suis rentré à LA — et j’ai passé deux ou trois jours en studio à faire ça. Et à l’époque, ‘Nous sommes le monde’ était grand, avec Michael Jackson et tout ça, donc c’était comme la version heavy metal de ‘Nous sommes le monde’. Donc je voulais vraiment y être impliqué, parce que j’ai toujours été impliqué dans différentes associations caritatives et tout ça. En 1983, quand j’ai été viré de Ozzy [Osbourne‘s band], l’une des raisons pour lesquelles j’ai été licencié était parce que je faisais des masterclasses et que j’avais beaucoup de presse et Sharon [Osbourne, Ozzy‘s wife and manager] n’a pas aimé ça. Mais ces masterclasses, à la fin, j’ai donné cinquante mille dollars cette année-là à UNICEF. J’aime toujours m’impliquer dans des œuvres caritatives et aider les gens et tout ça. je [spent] un jour voler là-bas, [another day] en studio avec eux, faisant ce truc, j’ai chanté en fond sonore, j’ai fait une interview pour la vidéo, et puis le lendemain je suis rentré. C’était donc trois jours. Heureusement, j’ai pris congé pendant ces trois jours de concerts. Mais le reste de ROI KOBRA était sur la route. »

En raison des différences de contrat avec les étiquettes, le « Étoiles » La chanson et l’album ne sont sortis que le jour du Nouvel An 1986 et n’ont été disponibles que sur vinyle et cassette. Mais Wendy Dio a déclaré ces dernières années qu’elle poursuivait ses efforts pour corriger cela.

Wendy précédemment révélé que l’une des raisons pour lesquelles le HEAR ‘N AID la réédition prenait tellement de temps à sortir était le « truc légal » qui devait être pris en charge. « Vous pouvez toujours amener les groupes à faire quelque chose, mais c’est l’autorisation légale de parler avec les maisons de disques sur lesquelles ils sont et la direction, etc., pour faire décoller quelque chose », a-t-elle déclaré. « Donc, nous espérons le faire. »



