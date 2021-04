Carnage Covid: les micro-détaillants voient une perte d’activité mensuelle de 40% au milieu de nouvelles restrictions pour enrayer la pandémie

Alors que le verrouillage du week-end se poursuit dans le Maharashtra, Delhi sera sous verrouillage complet jusqu’au 26 avril.

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Les restrictions de verrouillage actuelles dans plusieurs États et métros peuvent coûter au moins environ 40% des revenus mensuels des micro-détaillants, selon la Federation of Retailer Association of India (FRAI), un organisme représentatif d’environ 4 crores micro, petits et moyens. détaillants en Inde. «L’impact sera dans tous les secteurs, en particulier pour les catégories non essentielles, tandis que les magasins kirana peuvent avoir un peu de répit comme l’an dernier. S’il y a un verrouillage complet et prolongé dans tout le pays, les magasins de vente au détail de biens et services non essentiels seront réduits à zéro et devront fermer », a déclaré Vinayak Kumar, secrétaire général de FRAI à Financial Express Online.

Depuis que la deuxième vague Covid a frappé l’Inde après la mi-février et s’est accélérée le mois dernier, les gouvernements des États se bousculent avec des mesures pour freiner l’augmentation du nombre de cas quotidiens et étirer l’infrastructure de santé limitée. Alors que le verrouillage du week-end se poursuit dans le Maharashtra, Delhi sera sous verrouillage complet jusqu’à 6 heures du matin, le 26 avril. Le gouvernement de l’Uttar Pradesh avait annoncé un verrouillage le dimanche et le couvre-feu nocturne dans les districts comptant plus de 500 cas. D’autre part, le Karnataka avait imposé un couvre-feu nocturne dans plusieurs districts tandis que le Kerala avait mandaté les magasins pour fermer à 21 heures. Parmi les autres États où des couvre-feux de nuit ont été imposés, citons l’Odisha, le Pendjab, l’Haryana, le Gujarat, le Bihar, etc.

Pour Delhi, la perte commerciale quotidienne due au verrouillage est susceptible d’être d’environ Rs 600 crore, tandis que pour l’ensemble de l’Inde, la perte quotidienne pourrait être d’environ Rs 30 000 crore en tenant compte du verrouillage complet, du verrouillage partiel, des couvre-feux nocturnes et d’autres formes de restrictions ». Praveen Khandelwal, secrétaire général de la Confédération de tous les commerçants indiens, a déclaré à Financial Express Online.

Jusqu’à mardi dernier, les commerçants avaient subi une perte commerciale estimée à environ Rs 46 crore pendant le couvre-feu nocturne de 10 jours et le verrouillage partiel dans différents États, dont la perte du commerce de détail était d’environ Rs. 32 000 crores tandis que le commerce de gros a subi une perte d’environ Rs 14 000 crores, selon le CAIT.

«Le secteur des vêtements et des vêtements n’avait pas encore retrouvé son chiffre d’affaires d’avant Covid, mais avec de nouvelles restrictions en place, nous envisageons une perte commerciale totale et un arrêt possible si le verrouillage se prolonge au-delà de la semaine prochaine. La situation est similaire pour les magasins vendant des produits autres que des produits d’épicerie et des produits alimentaires sur les marchés de la RCN de Delhi », a déclaré Abhinav Singh, propriétaire d’une boutique du marché Karol Bagh de Delhi à Financial Express Online.

«Nous avions exhorté Piyush Goyal et d’autres ministres à accorder un répit aux détaillants de tabac et de vin et à opérer selon des directives strictes, car la fermeture de ces magasins entraînerait également une perte de recettes fiscales importante pour le gouvernement. Alors que le programme de prêt Mudra les avait soutenus, mais après le verrouillage, il n’y a pas de soulagement. Les détaillants sont déjà à 98 pour cent de perte alors qu’environ 30 pour cent à Telangana pourraient être fermés », a déclaré Sallauddin Deccani, vice-président de la section FRAI Telangana à Financial Express Online.

