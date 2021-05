Carnage sorti – Les nouvelles de Chihuahua – Entre les lignes

Sony Pictures a publié la bande-annonce de Venom: Carnage Unleashed, une suite de la série mettant en vedette Tom Hardy dans le rôle de symbiote. Le clip présente un œuf de Pâques qui a rendu fous les fans de Marvel, car il y a une référence au regretté Stan Lee.

À un moment donné dans le clip, Eddie Brock peut être vu dans un magasin et en passant par la section magazine. Les adeptes les plus attentifs se sont rendu compte que le mythique Stan Lee est en vedette sur une couverture d’un des magazines.

Ce n’est pas le premier camée posthume de Lee dans une production Marvel, comme il est également apparu dans Avengers: Fin de partie en tant que pilote dans les années 70. Wandavision a également fait un clin d’œil à la légende de la bande dessinée, comme on pouvait lire sur la plaque d’immatriculation de la voiture de Wanda Maximoff le nombre 122822. Ce chiffre fait référence à la date de naissance de Lee: 28 décembre 1922.

Tom Hardy revient dans le rôle d’Eddie Brock dans Venom: Carnage Freed pour affronter Woody Harrelson dans le rôle de Cletus Kasady, alias Carnage. La suite présente également Naomie Harris dans le rôle de Shriek, l’intérêt amoureux de Carnage et complice de la série originale de bandes dessinées Maximum Carnage. La suite met également en vedette Reid Scott, Stephen Graham, Peggy Lu, Sean Delaney et Larry Olubamiwo. Andy Serkis (Mowgli: Legend of the Jungle) est le réalisateur du film d’après un scénario de Kelly Marcel.

Venom: Carnage Released devrait sortir le 16 septembre

Source: Cependant