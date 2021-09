Carnet du journaliste : Des montagnes à Kaboul, les combattants talibans doivent apprendre à gouverner

in

Un combattant taliban me tend son téléphone en me montrant une vidéo de son ami conduisant un camion.

“Nous avons tous signé pour être des kamikazes”, a déclaré le jeune homme de 22 ans. “Malheureusement, nos noms n’ont pas été choisis.”

La vidéo continue quelques secondes jusqu’à ce que le camion explose.

Avant que le déjeuner ne soit servi, un autre membre taliban de la même unité entre dans la pièce.

“Il vient de rentrer d’Herat sur un vol, ils sont chargés de la sécurité sur les compagnies aériennes nationales”, a ajouté un combattant assis à proximité.

Il y a deux mois, ces membres des talibans étaient au milieu d’une bataille acharnée contre les forces de sécurité afghanes. Au début de la vingtaine, ils ne se souviennent pas d’avoir vécu en Afghanistan sans guerre.

Pour beaucoup d’entre eux, c’est la première fois qu’ils se rendent dans une ville. C’est certainement la première fois qu’ils prennent le thé avec un Américain. Plus tôt dans l’année, ils m’auraient tué. C’est quelque chose dont ils plaisantent maintenant.

Ces hommes ont été élevés pour être des militants religieux. Le champ de bataille est tout ce qu’ils connaissent.

DÉTAILS DU TOP PAKISTAN DIPLOMAT PLAN TALIBAN

Au milieu d’une économie qui s’effondre, de taux de pauvreté élevés et d’un isolement de la communauté internationale, les talibans sont désormais confrontés à la lourde tâche de gouverner un pays.

Les jours de reportage en Afghanistan sont remplis d’une dichotomie d’images qui peuvent être difficiles à saisir pour le cerveau.

Samedi par exemple, nous avons parlé à des combattants talibans qui jouaient sur des autos tamponneuses et des manèges de carnaval. Ils ont dit à Fox News que tout le monde est pardonné et que personne ne sera ciblé.

Dans la ville occidentale de Herat, à peu près à la même époque, les talibans ont pendu les corps des ravisseurs morts à des grues sur une place centrale.

Alors que l’éventail de militants endurcis avec qui parler peut être intéressant en tant que journaliste, l’histoire qui passe entre les mailles du filet est celle de la population civile afghane.

HANNITY LAMPE LA POUSSE DE BIDEN POUR TOURNER LA PAGE DE LA CRISE EN AFGHANISTAN ALORS QUE LES AMÉRICAINS, LES ALLIÉS RESTENT PIÉGÉS

La semaine dernière, nous avons rencontré Edrice, 30 jours, un bébé vivant avec sa famille dans un parc de la ville. Depuis, je pense à lui tous les jours. Quel sera son avenir ?

Au cours des derniers jours de la guerre, des milliers d’Afghans ont fui leurs maisons pour Kaboul, la capitale afghane. Sans argent ni nourriture, ils sont coincés et meurent de faim.

Nous couvrons des conflits partout dans le monde : Irak, Liban, Gaza, la liste est longue. Mais j’ai toujours du mal à faire des reportages sur des enfants affamés.

Vous écoutez les voix défaites des adultes qui ne peuvent tout simplement pas subvenir aux besoins de leur famille. Vous ressentez un sentiment de terreur lorsque les parents comprennent qu’ils devront regarder leurs enfants souffrir. Triste ne commence pas à décrire le sentiment de voir les autres vivre ce type de traumatisme. Je le décrirais comme déchirant.

L’UNICEF a averti ce mois-ci qu’un million d’enfants afghans risquaient de mourir de faim. La santé physique et mentale de la prochaine génération est menacée chaque jour.

Cela survient dans un contexte d’enfants étant des enfants. Ces jeunes Afghans transforment un morceau de nourriture et de l’eau en un goûter, ils prennent de vieux pneus et font semblant d’être dans un vaisseau spatial et ils rient quand vous dites juste bonjour.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Je suis heureux que nous puissions être ici pour raconter leurs histoires. Avec les histoires de milliers d’Afghans innocents laissés pour compte après le retrait des États-Unis. C’est cliché, mais nous avons vraiment une chance de donner une voix aux sans-voix.

Je ne suis pas gêné par le danger de cette mission. Les menaces d’ISIS-K ou d’une faction radicale des talibans sont réelles, mais il en va de même pour l’opportunité de faire la lumière sur une partie du monde où la plupart des gens n’iront pas.

Entre l’Afghanistan, le Pakistan et le Qatar, je suis en mission depuis 39 jours consécutifs.

Notre couverture continue.