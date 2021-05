Cárnicas Serrano continuera à soutenir le marathon et semi-marathon de Valence

06/05/2021 à 16:52 CEST

le Demi et marathon EDP Valence Trinidad Alfonso ils auront encore trois ans avec Cárnicas Serrano en tant que sponsor. L’entreprise alimentaire est liée aux événements depuis sa création par le biais de son club d’athlétisme et cette dernière décennie en tant que l’un de ses sponsors.

Pour cette édition et les suivantes, la société valencienne lancera à nouveau le programme “ A la meta con Serrano ” Grâce à quoi les entraîneurs de Serrano CA prépareront les plans d’entraînement officiels pour le demi et le marathon qui seront envoyés aux coureurs inscrits. Bonne nouvelle pour les participants qui continueront entre de bonnes mains d’atteindre le point optimal le jour de la course.

En 2020, malgré la suspension des tests populaires, Highlander pas seulement était en charge de la formation des inscrits à l’édition virtuelleAu lieu de cela, en mai, il a élaboré un plan de récupération physique pour l’aider à se remettre en forme et à reprendre la course après des semaines de confinement.

Pour Juan Botella, directeur du SD Correcaminos, «compter trois ans de plus avec Cárnicas Serrano en tant que sponsor, c’est garder un vieil ami à nos côtés et s’assurer que les coureurs font ce qu’il faut avant d’affronter les 21 et 42 kilomètres & rdquor;.

Pour sa part, Alex Salvador, Directeur marketing de Serrano, a indiqué que «ete parrainage du marathon et semi-marathon de Valence est devenu un élément fondamental de notre processus de création de marque et notre mission en tant qu’entreprise. Nous avons l’intention d’inspirer les consommateurs à adopter un mode de vie sain basé sur l’équilibre entre une bonne nutrition et l’exercice physique, comme en témoigne notre slogan ‘Mangez bien et courez‘& rdquor;.