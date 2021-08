Carol Furtado assumera les fonctions d’OSD d’Ujjivan SFB à partir d’aujourd’hui

in

Le conseil d’administration d’Ujjivan SFB, en parallèle, évaluera les “candidats appropriés” pour le poste de directeur général et de PDG, et soumettra deux noms à la RBI pour approbation, selon le dossier.

Le conseil d’administration de l’Ujjivan Small Finance Bank a approuvé mercredi la nomination de Carol Furtado en tant qu’officier de service spécial (OSD). Furtado, qui gérera les opérations quotidiennes à partir du 26 août, occupera le poste d’OSD jusqu’à ce que le directeur général et PDG sortant Nitin Chugh soit en poste.

Furtado assumera les fonctions de PDG par intérim, sous réserve de l’approbation de la RBI, après le 30 septembre. Elle était PDG d’Ujjivan Financial Services, le promoteur d’Ujjivan SFB. S’adressant à FE le 20 août, le fondateur d’Ujjivan, Samit Ghosh, avait déclaré que Furtado était le meilleur candidat pour devenir le PDG par intérim de la banque.

Mercredi, dans un dépôt en bourse, la banque a déclaré que son conseil d’administration avait approuvé “à l’unanimité” la nomination de Furtado au poste d’OSD. Le conseil d’administration d’Ujjivan SFB, en parallèle, évaluera les “candidats appropriés” pour le poste de directeur général et de PDG, et soumettra deux noms à la RBI pour approbation, selon le dossier.

Ghosh, le directeur commun d’Ujjivan SFB et d’Ujjivan Financial Services, a déclaré : « Carol a été notre personne de contact lors de toute crise majeure. Je suis sûr qu’elle nous sortira haut la main de cette crise du Covid. Nous ne prévoyons pas de problèmes majeurs à court terme dans la qualité du portefeuille de la banque. Avec un ratio de couverture des provisions de 75 %, le plus élevé de l’industrie, nous sommes très bien positionnés.

Ghosh a déclaré que la banque entreprend un audit « indépendant » de la qualité et des processus du portefeuille. « Nous envisageons de rationaliser la politique d’approvisionnement. Nous sommes confiants de renforcer l’organisation et d’émerger comme un Ujjivan plus fort.

