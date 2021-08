Carol Furtado est susceptible de devenir directeur général et PDG par intérim d’Ujjivan Small Finance Bank

Ghosh a déclaré que Carol Furtado est la meilleure candidate pour devenir PDG par intérim de la banque.

Ujjivan Small Finance Bank doit tenir une réunion du conseil d’administration le 25 août pour nommer un officier de service spécial (OSD) pour superviser la banque, Nitin Chugh ayant remis sa démission du poste de directeur général et PDG.

« Ujjivan SFB aura un conseil d’administration le 25 août. Nous devons nommer une personne temporairement à la place de Chugh. Premièrement, la personne sera nommée OSD pour superviser la banque car Chugh sera avec la banque jusqu’au 30 septembre. Après le 30 septembre, la personne peut devenir le directeur général par intérim jusqu’à ce que nous obtenions un PDG permanent », Samit Ghosh, fondateur d’Ujjivan, a déclaré FE.

Le conseil d’administration d’Ujjivan Financial Services a récemment nommé Ghosh en tant qu’administrateur commun (non exécutif, non indépendant) au conseil d’administration de la banque pour superviser certains domaines critiques tels que la qualité du portefeuille et la gestion des personnes. Ghosh a déclaré que Carol Furtado est la meilleure candidate pour devenir PDG par intérim de la banque.

«Nous envisagerons Furtado pour l’OSD de superviser la banque lors de la réunion du conseil d’administration du 25 août. Elle est avec nous depuis 2005. C’est une vétéran de l’Ujjivan. Elle avait géré beaucoup de crises, dont la crise d’Andhra Pradesh. Elle a également géré la banque pendant les périodes difficiles de démonétisation. Elle dirigeait les opérations et dirigeait les RH. Elle a quitté la banque il y a environ un an », a-t-il déclaré.

