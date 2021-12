Carol Kirkwood émet un avertissement de NEIGE pour le jour de Noël « Bonne chance d’un Noël blanc ! » | Météo | Des nouvelles

Carol Kirkwood a déclaré que les températures devraient chuter à 3 °C avec un Noël blanc attendu dans le nord de l’Écosse. Un Noël blanc pourrait être possible dans certaines régions du nord du Royaume-Uni alors qu’une grande partie du pays connaîtra probablement un temps froid et lumineux, selon le Met Office. Mme Kirkwood a déclaré: « Là où nous avons le ciel clair et le gel, c’est là que nous commencerons avec un peu de soleil.

« Nous avons plus de nuages ​​qui se développent en Irlande du Nord et en Écosse mardi, mais pour l’Angleterre et le Pays de Galles, il y aura plus de soleil qu’aujourd’hui.

« Des températures d’environ 3C à 9C et encore assez venteuses dans le sud-ouest et les îles anglo-normandes.

« Est-ce que ça va être un Noël blanc?

« Pour certains d’entre nous à travers le nord de l’Ecosse, cela pourrait être! »

La présentatrice de la BBC, Sally Nugent, a déclaré : « Ce n’est même pas la veille de Noël, vous nous gâtez. »

Le temps instable à l’approche de Noël devrait céder la place à des conditions plus froides et plus claires le 25 décembre, a indiqué le service météorologique.

La météorologue du Met Office, Annie Shuttleworth, a déclaré à l’agence de presse PA: « Nous pourrions voir des averses de neige sur les collines du nord du Royaume-Uni – c’est probablement l’endroit le plus susceptible de voir de la neige.

« Vous ne pouvez pas exclure de la neige fondue plus au sud que cela, mais il y a un très gros point d’interrogation à ce sujet. »

Les régions au sud du Pays de Galles pourraient voir des températures plus douces, des nuages ​​​​et de la pluie, tandis que n’importe où au nord pourrait avoir un temps plus froid et plus lumineux.

Mme Shuttleworth a déclaré: « C’est cette frontière entre l’air froid et l’air chaud qui est l’endroit où se trouve l’incertitude, et c’est là que se trouve le plus grand risque de voir de la neige ou du grésil.

« Nous nous attendons à voir de la neige à l’approche de Noël, mais il est probable que ce soit sur des hauteurs et si quelque chose tombait à des niveaux inférieurs, nous prévoyons que ce sera en grande partie assez enneigé et ne durera pas très longtemps. «

C’est très probablement dans les Midlands, le nord de l’Angleterre et l’Écosse, a déclaré le prévisionniste.