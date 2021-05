Carol Zhao passe le tour de Roland-Garros

24/05/2021

Le 25/05/2021 à 04:00 CEST

Carol Zhao, Canadien, numéro 324 de la WTA, a répondu aux attentes en s’imposant au tour de qualification à Roland-Garros par 2-6, 6-2 et 6-0 en une heure trente-sept minutes au joueur de tennis russe Valeria Savinykh, numéro 195 de la WTA. Avec ce résultat, nous continuerons à voir le joueur dans la prochaine phase de Roland-Garros.

Les statistiques montrent que la Canadienne a réussi à briser le service de son adversaire 6 fois, au premier service, elle a été efficace à 66%, a commis 5 doubles fautes et a obtenu 59% des points de service. Quant à la joueuse russe, elle a réussi à briser le service de son adversaire 3 fois, a atteint une efficacité de 71%, n’a commis aucune double faute et a remporté 51% des points de service.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) comprend une phase de qualification où les joueurs avec le classement le plus bas s’affrontent pour obtenir le plus grand nombre de points possible pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des concurrents. Plus précisément, à ce stade de la compétition, un total de 128 joueurs de tennis sont confrontés. De plus, il se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue extérieure.