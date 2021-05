Carole Baskin Crypto: 11 choses à savoir sur la nouvelle pièce $ CAT de Tiger King Star

Passant du royaume des penny stocks au monde des crypto-monnaies, la star de Tiger King, Carole Baskin, sait comment faire sensation. Aujourd’hui, parler de la crypto Carole Baskin, qui s’appelle la pièce $ CAT, fait ronronner Wall Street. Alors qu’as tu besoin de savoir?

Source: Shutterstock

Pour récapituler rapidement tous ceux qui ont raté l’engouement de l’été 2020, Tiger King est un Netflix (NASDAQ:NFLX) documentaire mettant en vedette Baskin et son Big Cat Rescue à Tampa, en Floride.

Dans les mois qui ont suivi, Baskin a parfois exprimé son soutien à différents investissements. Une vidéo de sa promotion de penny stock Zomedica (NYSEMKT:ZOM) a gagné du terrain, et elle a également exprimé son soutien pour Dogecoin (CCC:DOGE-USD).

Maintenant, cependant, Baskin introduit sa propre crypto-monnaie, la lançant aujourd’hui sur la plate-forme Rally basée sur Ethereum.

Avec tout cela à l’esprit, voici ce que vous devez maintenant sur la nouvelle crypto Carole Baskin:

Présentation de la crypto Carole Baskin

Baskin a annoncé via son compte Twitter qu’elle avait lancé la pièce $ CAT sur Rally. Selon un communiqué de presse de Big Cat Rescue, il s’agit d’un jeton de fan. En d’autres termes, Baskin n’a pas l’intention que $ CAT soit considéré comme un investissement traditionnel. Big Cat Rescue dit qu’il existe jusqu’à présent cinq autres altcoins sur le thème des animaux, y compris Dogecoin, TrueFlip (CCC:TFL-USD), Nyancoin (CCC:NYAN-USD), Pandacoin (CCC:PND-USD) et Neucoin (CCC:NEU-USD). Cependant, Baskin dit que $ CAT est différent car il se connecte à son organisation à but non lucratif. Dans cet esprit, Baskin dit que $ CAT est un moyen pour les fans de montrer leur amour des chats. Les détenteurs recevront des récompenses de Big Cat Rescue, y compris des opportunités de discuter avec Baskin et des invitations à des événements exclusifs. Baskin prévient que le prix de $ CAT fluctuera en fonction de l’intérêt et d’autres facteurs. Elle dit également que les investisseurs peuvent acheter des $ CAT avec d’autres crypto-monnaies ou avec des cartes de crédit. CNN rapporte que les nouvelles cryptographiques de Carole Baskin seront suivies du lancement de jetons non fongibles. Selon Big Cat Rescue, toutes ces initiatives visent à sensibiliser à la captivité des animaux. Elle a déclaré qu’elle avait déjà poursuivi des initiatives via la réalité augmentée et les jeux vidéo pour atteindre les mêmes objectifs.

