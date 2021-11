Carole Baskin de Tiger King « curieuse » de savoir que son mari disparu est « vivant »

Baskin est «absolument choquée» que son mari disparu, qui a été déclaré mort, soit en vie (Photo: Netflix)

La star de Tiger King, Carole Baskin, est « curieuse » d’en savoir plus sur les affirmations selon lesquelles son ex-mari disparu, Don Lewis, est « bien vivant ».

Le propriétaire du sanctuaire des grands félins a été au centre de la mystérieuse disparition de Lewis en 1997, sa famille se demandant si elle était responsable de la première saison du documentaire très populaire de Netflix.

Baskin a nié à plusieurs reprises qu’elle était impliquée dans sa disparition et Lewis a été légalement déclaré mort en 2002.

Cependant, l’intrigue s’est épaissie plus tôt ce mois-ci avec la sortie de Tiger King 2, qui aurait affirmé que Lewis est vivant et vit au Costa Rica.

Réagissant aux affirmations, Baskin a déclaré sur Good Morning Britain: “ J’étais absolument choqué, je devais regarder Tiger King 2 parce que je savais que les gens seraient simplement emportés par le récit comme s’ils l’étaient la première fois, mais quand ils ont présenté une lettre cela semble provenir de la sécurité intérieure disant que Don était bel et bien vivant cinq ans après que je l’ai vu la dernière fois, j’ai contacté le FBI et j’ai dit que je voulais une copie de cette lettre.

Je veux savoir ce que cela dit parce qu’une partie a été rédigée et je ne sais pas que toutes les personnes impliquées l’ont été. Donc, je ne sais pas combien de temps il me faudra pour l’obtenir, mais je suis vraiment curieux à ce sujet.

‘Absolument choqué.’ « Je suis vraiment curieux à ce sujet. » La star de Tiger King, Carole Baskin, décrit sa réaction à la suite des affirmations selon lesquelles son premier mari, Don Lewis, a été « retrouvé vivant » au Costa Rica plus de 20 ans après sa disparition. pic.twitter.com/tSg4qi6Swh – Good Morning Britain (@GMB) 29 novembre 2021

Baskin a récemment répondu aux affirmations choquantes lors d’une interview sur This Morning et a déclaré lorsqu’on lui a demandé si elle croyait que son ancien mari était vivant: « Je ne pensais pas qu’il était capable de subvenir à ses besoins.

«Il a emporté environ un million de dollars au Costa Rica et j’avais accepté de le laisser faire pour qu’il puisse se prouver qu’il pouvait gagner sa vie.

Plus: Tiger King



«Et lorsque nous avons récupéré ce que nous pouvions tirer de cela des années plus tard, ce n’était que d’environ 80 000 $ parce que les investissements qu’il avait faits étaient si mauvais. Donc, je ne sais pas comment il se fait que la sécurité intérieure dise qu’il est bel et bien vivant au Costa Rica, mais je suis heureux de l’entendre.

Baskin a joué dans la première saison de la série à succès, aux côtés de Joe Exotic, qui purge actuellement une peine de 22 ans pour avoir comploté pour la tuer après des années à narguer le propriétaire rival du gros chat avec des vidéos, des chansons et des messages abusifs.

Good Morning Britain est diffusé en semaine à 6 heures du matin sur ITV.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Malin Andersson de Love Island prenant des antidépresseurs pendant la grossesse après des pensées suicidaires : « J’ai énormément lutté »



PLUS : La carrière de Nicki Minaj « ne sera pas menacée » malgré les récentes controverses, selon un expert





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();