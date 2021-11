Carole Baskin explique comment les producteurs de « Tiger King » l’auraient dupée

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Carole Baskin se bat toujours pour que les images d’elle-même soient retirées de « Tiger King 2 » et nous raconte comment les producteurs de la série auraient fait des mouvements louches pour la tromper.

Nous avons parlé à la propriétaire du sauvetage des grands félins elle-même juste un jour avant que Netflix ne lance sa suite de la série à succès … et Carole nous a donné les informations en coulisses qui, selon elle, l’ont amenée à intenter une action en justice empêcher son image et sa ressemblance d’être incluses dans ‘TK 2’.

Pour commencer, Carole nous a dit dans « TMZ Live » de mardi, qu’elle n’essaie PAS d’empêcher Netflix de publier un deuxième versement – ​​elle veut juste que tout lien avec elle soit éliminé du produit final.

Quant à savoir pourquoi elle veut sortir du projet ? Eh bien, Carole dit qu’elle détestait également l’OG « Tiger King » … et elle allègue que les producteurs le lui ont présenté comme si cela allait être un exposé de style « Blackfish » sur la maltraitance des animaux. Elle prétend même qu’ils lui ont même montré une première coupe promo qui était exactement cela.

Comme vous le savez maintenant … « Tiger King » a fini par jouer comme un conte anti-héros, avec Joe Exotique en tant que protagoniste héroïque et Carole en tant qu’ennemi juré du « méchant ».

C’est le plus gros reproche de Carole – ce qu’elle appelle la fausse déclaration flagrante d’elle et de sa mission … quelque chose qu’elle nous dit la hante toujours à ce jour sous la forme de harcèlement et de menaces de fans enragés.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Elle a également abordé ce que Jeff et Lauren Lowe nous a dit lundi — à savoir, qu’ils sont se prépare à poursuivre Carole pour avoir prétendument averti les autorités fédérales de violations dans son parc Tiger King, désormais fermé.

Carole dit que la fureur de Jeff est déplacée et que tout ce qui lui est arrivé à la suite de « Tiger King » est de sa propre initiative. Elle affirme que son équipe a obtenu de nombreuses preuves vidéo de maltraitance animale chez Jeff, et elle les diffuse dans sa nouvelle émission Discovery +, « Carole Baskin’s Cage Fight ».

Titre approprié, car Carole va se battre – au moins devant un tribunal – sur plusieurs fronts.