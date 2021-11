Carole Baskin explique pourquoi elle ne coopère pas à la recherche de son mari disparu, Don Lewis

Au milieu d’un examen minutieux après la première de la saison 2 de Tiger King, Carole Baskin répond à nouveau aux rumeurs selon lesquelles elle aurait quelque chose à voir avec la disparition de son ex-mari Don Lewis. La passionnée de gros chats dit à TMZ qu’elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour trouver où se trouvait son ex-mari, et pour cette raison, elle ne ressent pas le besoin de se conformer davantage à la nouvelle enquête.

Lewis a disparu dans les années 1990, pour ne plus jamais être revu en personne. Dans les saisons 1 et 2 de la série documentaire Tiger King de Netflix, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles Baskin était en quelque sorte impliquée dans le statut de disparu de son ancien mari –– de nombreux fans, inspirés par la propagande poussée par Joe Exotic, pensent qu’elle a assassiné son mari et nourri son corps pour la suite de grands félins qu’elle garde à son secours.

Comme on le voit dans le deuxième volet, Moises Garcia, un détective du bureau du shérif du comté de Hillsborough, gagne beaucoup de temps devant la caméra alors qu’il discute du cas de la personne disparue, qui a récemment été rouvert. Cependant, Garcia brosse un tableau qui dit que Baskin n’a aucun intérêt à coopérer avec l’enquête pour une raison quelconque.

Baskin a déclaré à la sortie: « Il n’y a personne qui a plus à gagner que moi à résoudre le mystère de la disparition de Don parce que cela effacerait mon nom et arrêterait les rumeurs idiotes. Il n’y a rien que je sache qui ne soit pas non plus dans le shérif fichiers ou dans le journal que j’ai publié sur SaveTheCats.org et en aucun cas je n’aurai une mémoire plus claire ou quoi que ce soit à ajouter vingt-quatre ans plus tard. » De ses propres efforts, Baskin dit qu’elle a passé des centaines d’heures à parcourir des documents, à remettre des preuves possibles aux autorités, et à un moment donné, elle a offert une récompense de 100 000 $ pour sa découverte.

Le Department of Homeland Security, selon le documentaire rapporte que Lewis a été retrouvé vivant et vivant bien au Costa Rica. À quoi, Baskin a récemment répondu en disant à This Morning d’ITV qu’elle espère que les conclusions sont vraies. Garcia semble déterminé à rester sur l’affaire, ajoutant: « La seule personne dans cette affaire qui n’est pas considérée comme un suspect et une personne d’intérêt est moi-même. Tout le monde est une possibilité, Carole étant une forte possibilité.