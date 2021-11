Carole Baskin insiste sur le fait qu’elle a tout fait pour retrouver Don Lewis

Carole Baskin a (encore) été dépeint comme un personnage inutile et suspect dans la recherche en cours de son mari disparu, mais malgré ce que suggère « Tiger King 2 », elle dit que c’est exactement le contraire qui est vrai.

Joe ExotiqueL’ennemi juré de dit à TMZ … qu’elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour traquer Don Lewis – son ancien mari, qui a mystérieusement disparu dans les années 90 et n’a jamais été retrouvé. La suite de ‘TK’, cependant, pourrait vous faire penser le contraire.

Comme vous le savez… le 2e volet a fait ses débuts la semaine dernière, et un détective du bureau du shérif du comté de Hillsborough, Moises Garcia, est mis en évidence alors qu’ils continuent de creuser le cas de Don toutes ces années plus tard. Alors qu’ils approfondissent les connaissances présumées de Carole sur ses allées et venues, le Cpl. Garcia dit catégoriquement que Carole ne semble pas intéressée à les aider.

La raison… elle n’a pas coopéré à la demande d’informations de son bureau – mais c’est pour la bonne cause, selon Carole elle-même… qui dit qu’elle en a déjà assez fait.

CB nous dit que depuis le début de l’enquête initiale, elle a fait des tonnes d’interviews, fourré des dizaines de documents et donné un accès sans précédent aux autorités pour aller au fond de l’endroit où se trouve Don. Non seulement cela… mais elle a offert une récompense de 100 000 $ !

Carole ajoute : » Il n’y a personne qui a plus à gagner que moi à résoudre le mystère de la disparition de Don car cela effacerait mon nom et arrêterait les rumeurs idiotes. » Elle déclare en outre : « Il n’y a rien que je sache qui ne se trouve ni dans les dossiers du shérif ni dans le journal que j’ai publié sur SaveTheCats.org et je n’aurai aucunement une mémoire plus claire ou quoi que ce soit à ajouter vingt-quatre ans plus tard. . »

Bien que Carole reconnaisse qu’elle a principalement snobé Garcia – elle explique qu’elle l’a fait sur les conseils d’un avocat, car elle n’a tout simplement plus rien à apporter.

Il y a aussi ça… le nouveau documentaire de Netflix révèle apparemment que le ministère de la Sécurité intérieure a déjà trouvé Don vivant et en bonne santé au Costa Rica. Carole dit qu’elle espère que c’est vrai – et c’est encore plus une raison pour laquelle elle veut mettre de côté toutes les spéculations sur son implication présumée, qui, selon elle, ne repose que sur des rumeurs infondées.

En bout de ligne … Carole n’est pas sur le point de creuser le passé pour apaiser les fous qui sont accrochés à ça, et elle le pense littéralement. AKA, non fouille de fosse septique se passe sous sa montre.

Garcia, pour sa part, a déclaré … « La seule personne dans cette affaire qui n’est pas considérée comme un suspect et une personne d’intérêt est moi-même. Tout le monde est une possibilité, Carole étant une forte possibilité. »