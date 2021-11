Carole Baskin ne coopère pas dans l’affaire de la disparition du mari disparu

Carol Baskin, qui aime les chats, est de retour dans l’actualité au milieu de la sortie de Tiger King 2 de Netflix. Les docuseries de suivi très attendues ont suscité un regain d’intérêt pour la disparition et la mort présumée de l’ancien mari de Baskin, Jack « Don » Lewis. Tiger King 2 est devenu disponible en streaming sur Netflix le jeudi 18 novembre.

Lewis était le deuxième mari de Baskin et a été au centre de la première saison de Tiger King. Il aurait sauvé Baskins d’une relation abusive avec son premier mari. Les deux se sont rencontrés en 1981 et ont dirigé Wildlife on Easy Street, un sauvetage pour les lynx roux à Tampa, en Floride. La société a été dissoute en 2003 et est devenue Big Cat Rescue Corp. Baskin possède et exploite toujours le sanctuaire, qui compte actuellement 50 chats exotiques, dont des lions, des lynx roux et des servals.

Lewis a disparu sans laisser de trace en 1997. Sa camionnette a été retrouvée dans un aéroport éloigné du comté de Pasco, avec le sur le plancher. Des sources proches de Lewis ont affirmé qu’il était un pilote amateur qui possédait un petit avion. L’avocat de Lewis, Joe Fritz, allègue que Lewis a été attiré à l’aéroport avec une opportunité commerciale et jeté d’un avion en plein vol.

« Ce que j’avais entendu, c’est qu’il avait été étranglé sur la banquette arrière d’un avion au-dessus du Golfe [of Mexico] à 50 pieds et a abandonné au-dessus du golfe », a déclaré Fritz à Fox Nation. Lewis n’a jamais été retrouvé mais a été officiellement déclaré mort cinq ans après sa disparition. Comment et exactement quand il est mort reste inconnu.

Mais pendant des années, Baskin a été soupçonné d’avoir joué un rôle dans la mort de Lewis. En fait, lors de la première saison de la série, beaucoup ont affirmé avoir entendu Baskin tuer Lewis et l’avoir donné à manger à ses tigres bien-aimés. Bien sûr, Baskin nie cela, ainsi que toute implication.

L’affaire de Lewis a été rouverte en 2020 au milieu du succès de Tiger King. « Nous avons contacté et suivi plus de 200 pistes, une grande partie d’entre elles étaient pratiquement inutiles », a déclaré le détective principal, le caporal Moises Garcia, aux journalistes le 18 novembre, selon NBC Tampa.

Depuis la réouverture de l’affaire, les détectives ont découvert les dossiers de vol de Lewis et d’autres documents fédéraux et rapports le concernant. Ils ont collecté l’ADN de ses filles et ont maintenant une photo par âge de ce à quoi il pourrait ressembler actuellement dans le cas où il aurait été retrouvé vivant.

Les détectives ont parlé à plusieurs personnes de la série Tiger King. Baskin; cependant, il semblerait qu’il ne coopère pas. Kenny Farr, l’ancien bricoleur du couple, a également refusé d’être interviewé. Les détectives disent qu’ils ont tenté de parler à Baskins à trois reprises, mais son avocat a refusé.

Garcia a également évoqué la spéculation selon laquelle Baskin aurait enterré Lewis sous une fosse septique au sanctuaire. « Nous avons passé beaucoup de temps à essayer de découvrir d’où venaient ces informations, à examiner la propriété, à voir combien de fosses septiques se trouvaient réellement sur la propriété grâce à un permis », a déclaré Garcia, ajoutant qu’on leur avait refusé l’accès pour fouiller le biens.