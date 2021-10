Carole Baskin obtient sa propre série documentaire

Plus de deux ans après avoir atteint la célébrité sur Internet avec les débuts de Tiger King de Netflix : Murder, Mayhem and Madness, Carole Baskin est sur le point de faire son retour sur le petit écran dans une nouvelle docuserie à découvrir +. Le Hollywood Reporter a confirmé jeudi matin que Baskin jouera et co-produit Cage Fight de Carole Baskin pour la plateforme de streaming. La série n’a pas encore de date de diffusion.

Alors que Tiger King s’est largement penché sur le complot de meurtre contre rémunération, le rival de Baskin, Joe Exotic, a été condamné à 22 ans de prison, Carole Baskin’s Cage Fight enquêtera sur le traitement des grands félins au Greater Wynnewood Exotic Animal Park, la propriété de 16,4 acres une fois détenue par Exotic. En juin 2020, un juge fédéral a accordé à Baskin et à son Big Cat Rescue la propriété de la propriété. Selon Amy Introcaso-Davis, vice-présidente exécutive du développement et de la programmation factuelle de la production chez Discovery, Cage Fight de Carol Baskin révélera « l’histoire de Baskin dans ses propres mots » et permettra aux téléspectateurs de voir « cette personnalité plus grande que nature dans la lutte pour son grand félin bien-aimé vit alors qu’elle découvre et arrête l’exploitation de ces animaux. »

Les docuseries documenteront Baskin alors qu’elle et son équipe enquêtent sur la propriété à la recherche de preuves persistantes de trafic d’animaux et de mauvais traitements. En plus de son mari Howard et du détective à la retraite Griff Garrison, l’équipe de Baskin sera également composée de la nièce d’Exotic, Chealsi, qui travaillait auparavant au parc animalier « et a une connaissance directe de ce qui s’est passé dans les coulisses » et peut diriger l’équipe « à différentes zones autour du zoo à la recherche de preuves telles que des restes d’animaux. Selon discovery+, par THR, l’équipe va « se salir les mains et enquêter sur le traitement des grands félins, entrant souvent dans des confrontations directes avec des opérateurs dangereux, » et la série conduira à » de nombreux moments choquants « . La série verra également Baskin et les autres capturer des preuves de visites illégales de zoo et de maltraitance animale dans les zoos en bordure de route.

« C’est une occasion unique pour le public de venir dans les coulisses avec nous pour un regard non filtré sur la façon dont nous exposons les exploiteurs de petits animaux et les zoos en bordure de route qui, selon nous, maltraitent les animaux », a déclaré Baskin. « C’est notre travail dans la vie réelle dans un monde dangereux, et les téléspectateurs verront que cela vient avec nos gens menacés, des armes pointées sur nous et les méchants tirant sur nos drones. »

Baskin est bien sûr mieux connue pour Tiger King, les docuseries méga-populaires qui ont été créées sur Netflix en mars 2019. Alors que la série a finalement lancé Baskin dans la célébrité, avec même une place sur Dancing With the Stars, Baskin a déclaré son mécontentement avec le spectacle, le qualifiant de « salace et sensationnel » et affirmant que les producteurs lui ont présenté un spectacle « qui exposerait la misère causée par l’élevage effréné de grands félins pour l’exploitation des petits et la vie horrible que les chats mènent dans les zoos en bordure de route et les arrière-cours s’ils survivent. » La nouvelle de Cage Fight de Carol Baskin arrive au milieu des nouvelles de septembre que Netflix fera ses débuts Tiger King 2, une suite des docuseries originales contre lesquelles Baskin a depuis riposté.