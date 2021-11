Carole Baskin poursuit Netflix pour les images de « Tiger King 2 »

Carole Baskin poursuit Netflix pour avoir utilisé des images d’elle dans la prochaine série « Tiger King 2 ».

Baskin et son mari, Howard Baskin, ont déposé une plainte à Tampa, en Floride, lundi contre le streamer et la société de production Royal Goode Productions. Selon les documents obtenus par Variety, Baskin allègue que Royal Goode Productions a rompu le contrat en continuant à utiliser des images des Baskins dans « Tiger King 2 », puisqu’ils n’ont signé que des formulaires de décharge de comparution pour le premier documentaire. Netflix a refusé de commenter la question.

« Comprenant que les versions d’apparence limitaient l’utilisation par Royal Goode Productions des images des Baskins et de Big Cat Rescue au seul film documentaire initial, les Baskins pensaient que toute suite – bien qu’odieuse – n’inclurait aucune de leurs images. » lit-on dans le document, indiquant également que les Baskins ont été surpris de voir que des images d’eux ont été utilisées dans la bande-annonce de « Tiger King 2 ».

« The Appearance Releases a limité le droit de Royal Goode Productions d’utiliser des séquences filmées des Baskins à » un film documentaire « . Tout au long des communiqués d’apparence, il n’y a qu’une référence et une mention de « l’image ». Aucune mention n’est faite de l’octroi de droits de suite à Royal Goode Production, de droits de création d’œuvres dérivées de « The Picture » ou de saisons ou d’épisodes supplémentaires », indique le procès. « En utilisant les séquences filmées de Baskins et Big Cat Rescue obtenues par Royal Goode Productions dans le cadre des sorties d’apparence dans des » bobines grésillantes « et des bandes-annonces promotionnelles pour la suite intitulée » Tiger King 2 « , les défendeurs enfreignent les termes de la Communiqués d’apparence. »

Carole Baskin poursuit Netflix pour avoir utilisé des images d’elle dans la prochaine série « Tiger King 2 ». (Netflix)

Par conséquent, selon les documents, les Baskins exigent que Netflix et Royal Goode Productions suppriment toutes les images d’eux de « Tiger King 2 » et cherchent à porter l’affaire devant un jury.

Baskin a exprimé son mépris pour « Tiger King 2 », déclarant à Variety peu de temps après l’annonce de la suite de la série: « Je n’appellerais pas Eric Goode ou Rebecca Chaiklin de vrais documentaristes. Je veux dire que c’était juste un incendie de benne à ordures de téléréalité. «

Baskin allègue que Royal Goode Productions a rompu son contrat en continuant à utiliser des images des Baskins dans ‘Tiger King 2’ (Photo d’Araya Doheny/. pour NightFly Entertainment)

Dans le procès, Baskin énumère également ses scrupules à propos des docuseries, alléguant que le projet lui avait été décrit à l’origine comme étant « un exposé de l’élevage de gros chats et du commerce de caresses de louveteaux semblable au long métrage documentaire intitulé ‘Blackfish' ».

« ‘Tiger King 1’ était particulièrement dur et injuste dans sa description des Baskins et Big Cat Rescue. La série ‘Tiger King 1’ a tenté à tort de suggérer que Big Cat Rescue a maltraité ses animaux en les gardant dans de très petites cages tout en ne faisant pas clair que les animaux résident en fait dans de vastes enclos », poursuit le procès. « En outre, ‘Tiger King 1’ suggère à tort une équivalence entre Big Cat Rescue et le zoo en bordure de route de Joe Exotic, et plus largement qu’il n’y a pas de différence entre les zoos en bordure de route qui exploitent et maltraitent les animaux et les sanctuaires accrédités qui sauvent et fournissent d’excellents soins à vie aux animaux. Le plus pernicieux est peut-être l’implication globale dans ‘Tiger King 1’ que Carole Baskin a été impliquée dans la disparition de son premier mari en 1997. »

Baskin et son mari, Howard Baskin, ont déposé une plainte à Tampa, en Floride, lundi contre le streamer et la société de production Royal Goode Productions. (Frank Ockenfels / ABC via .)

Baskin a nié à plusieurs reprises toute implication dans la disparition de son premier mari, Don Lewis. « Tiger King 2 » est prévu pour la première sur Netflix le 17 novembre.