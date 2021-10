Carole Baskin réagit à la représentation d’elle par Kate McKinnon dans la série ‘Joe Exotic’

Carole Baskin a donné à Kate McKinnon son sceau d’approbation pour la prochaine série limitée Joe Exotic de Peacock. Après que des photos ont fait surface le 8 octobre montrant la star de Saturday Night Live en tant que militante des droits des grands félins et sujet de Tiger King, même Baskin elle-même a dû faire une double prise, révélant à TMZ que McKinnon est déjà en train de jouer son nouveau rôle.

Réagissant à ces premières photos, Baskin a déclaré au média qu’elle était « abasourdie » de voir la transformation de McKinnon. Dans les images, McKinnon a été montré avec de longs cheveux blonds, similaires à ceux de Baskin, et portant un jean, un cardigan bleu et une chemise imprimée. Baskin a déclaré qu’en créant le look, les producteurs « ont cloué la garde-robe », à tel point que Baskin a même déclaré qu’elle avait presque exactement la même tenue dans son propre placard. Baskin a plaisanté en disant que McKinnon « doit canaliser sa dame de chat intérieure » alors qu’elle assume le rôle. Baskin a également félicité l’acteur Kyle MacLachlan, qui joue le rôle de son deuxième mari, Howard, bien qu’elle ait admis que Howard ne portait jamais de chemises boutonnées à manches courtes.

Basée sur le podcast Wondery Joe Exotic, la prochaine série limitée devrait être « beaucoup plus personnelle » que les docuseries à succès de Netflix. Un synopsis officiel de la nouvelle série se lit comme suit: « Elle envisage de fermer son entreprise, incitant à une rivalité qui s’intensifie rapidement. Mais Carole a son propre passé mouvementé et lorsque les griffes sortiront, Joe ne reculera devant rien pour exposer ce qu’il considère comme son hypocrisie. Les résultats s’avèrent dangereux. » McKinnon, qui sera également producteur exécutif, a été choisi pour incarner Baskin en mars 2020.

Alors que Baskin semble certainement beaucoup plus approuver la série limitée qu’elle ne l’était Tiger King – elle a précédemment qualifié les docuseries de « salace et sensationnelle » et a allégué que le projet auquel elle avait été invitée à participer n’était pas ce qui s’est retrouvé à l’écran – elle l’a fait admettre qu’elle est tenue dans l’ignorance de certains aspects. Elle a déclaré à TMZ qu’elle ne savait pas comment serait décrite sa querelle avec Exotic, qui purge actuellement une peine de 22 ans de prison pour un complot de meurtre pour compte. Elle exprime également l’espoir que la série n’utilisera pas de vrais gros chats.

En plus de McKinnon et MacLachlan, la série mettra en vedette John Cameron Mitchell dans le rôle de Joe Exotic, Dean Winters dans celui de Jeff Lowe, Nat Wolff dans celui de Travis Maldonado et William Fitchner dans celui de Rick Kirkham. Il devrait être disponible exclusivement sur la plate-forme de streaming Peacock de NBCUniversal. Une date de première n’a pas été annoncée.