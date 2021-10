Carole Baskin réagit à l’usurpation d’identité de « Joe Exotic » de Kate McKinnon

Elle tout à fait un imitateur.

Carole Baskin a été « abasourdie » de voir à quel point Kate McKinnon a réussi à lui ressembler sur les photos du tournage de la nouvelle mini-série « Joe Exotic », a-t-elle déclaré à TMZ.

La star de « Tiger King » a déclaré que McKinnon portait « presque exactement la même tenue » qu’elle portait normalement – ​​et portait même un collier identique au sien, même si Baskin ne l’avait jamais montré dans l’émission Netflix.

« Kate doit canaliser sa dame de chat intérieure pour bercer ces appartements, jeans, lunettes de soleil, sac à main et cheveux en désordre », a expliqué Baskin à TMZ.

La star de « SNL » conduira même le même genre de voiture que Baskin conduit : un pick-up Toyota 2012.

McKinnon a commencé le tournage début octobre.Backgrid AU / BACKGRID

Baskin, 60 ans, a également commenté l’usurpation d’identité par Kyle MacLachlan de son mari Howard Baskin dans la nouvelle série, dont le tournage a commencé plus tôt ce mois-ci.

Elle a dit que même si c’était « bon », son mari ne porte jamais de chemises à manches courtes ou d’alliance, comme MacLachlan le portait sur les photos.

Les stars ont été photographiées plus tôt ce mois-ci en train de filmer – ce sont les photos auxquelles Baskin faisait référence. McKinnon a enfilé un pull à motifs léopard et fleuri avec un cardigan bleu, un jean, un gros collier et de longues extensions blondes. MacLachlan – comme l’a noté Baskin – portait une chemise en flanelle à manches courtes.

Baskin espère que la nouvelle émission sera exacte sur le plan factuel.Mirrorpix / MEGA

McKinnon, 37 ans, et MacLachlan, 62 ans, tournent actuellement la mini-série dans le Queensland, en Australie. L’émission dramatisera et détaillera la querelle en cours entre Baskin, Joe Exotic et les nombreux autres membres de la communauté des grands félins.

Baskin a commenté que McKinnon la jouait lorsque la nouvelle a éclaté pour la première fois plus tôt cette année en avril. Elle a déclaré que McKinnon était « une actrice merveilleuse » dans un communiqué à l’époque.

Elle a dit à TMZ qu’elle espère que le dialogue et l’intrigue sont «basés sur des faits», notant que lorsqu’il s’agit de sa querelle avec Joe Exotic, elle ne lui a jamais parlé dans la vraie vie.