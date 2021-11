Carole Baskin répond à l’affirmation selon laquelle son mari Don Lewis pourrait être en vie

Le bureau du shérif du comté de Hillsborough en Floride a renouvelé son enquête sur l’affaire en 2020. Le cap. Moises garcia a déclaré au Tampa Bay Times que le ministère de la Sécurité intérieure avait récemment aidé le bureau du shérif par l’intermédiaire de son bureau de Panama en « recherchant des pistes au Costa Rica ».

Garcia a refusé de commenter le document diffusé dans l’émission, citant l’enquête ouverte. Cependant, Joseph C. Dominick, un ancien enquêteur du shérif qui a aidé Garcia dans l’affaire, a déclaré au journal que tout ce qui dans la série suggérant que Lewis était vivant au Costa Rica n’est « que du bruit ».

Garcia a qualifié Baskin de « personne d’intérêt de premier plan » dans l’affaire. Lorsqu’on lui a demandé si elle était un suspect, Garcia a déclaré que la seule personne qui n’était pas suspecte était lui-même, ajoutant: « Tout le monde est une possibilité. »

Baskin a déclaré jeudi dans un communiqué sur son site Web que Tiger King 2 « continue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faussement convaincre le téléspectateur que Carole était impliquée dans la disparition de Don Lewis … Et pour tous ceux qui veulent encore croire que Carole a tué Don , alors s’il vous plaît, expliquez-nous pourquoi vous pensez que les détectives de fauteuil, ou vous êtes mieux informés que l’agent spécial en charge du FBI dans ce document de sécurité intérieure qui dit « Don Lewis est actuellement bien vivant au Costa Rica. »

La famille de Lewis offre une récompense privée de 100 000 $ pour des pourboires qui permettraient de découvrir ce qui lui est arrivé. Ils l’ont annoncé sur des panneaux d’affichage et même dans une publicité diffusée à l’automne 2020 lors de Dancing With the Stars, lorsque Baskin a participé à l’émission.

Baskin a une théorie selon laquelle Lewis a écrasé un petit avion ou un ultra-léger dans le golfe du Mexique, qu’elle a détaillé dans un récent Q&R Reddit. Sur Tiger King 2, l’associé de Lewis au Costa Rica, Le roi Rodriguez, a déclaré que l’homme « a parlé de déménager au Costa Rica pour recommencer à zéro » et lui a dit « qu’il était là pour s’éloigner de Carole ». Rodriguez a déclaré que Lewis avait fait aller et venir un avion Cessna là-bas, puis qu’il apportait souvent de lourdes boîtes remplies de 100 000 à 200 000 $ en billets de 100 $, enterrées sous des vêtements usagés, et qu’elle mettait la valise « dans différentes sociétés » pour cacher de l’argent.

Une des filles de Lewis. Donna pettis, a déclaré dans l’épisode: « Ça ressemble à papa. On dirait qu’il aurait essayé de sortir son argent des États-Unis pour que, lorsqu’il divorcerait de Carole, il aurait moins à lui donner. »