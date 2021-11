Le sujet de Tiger King, Carole Baskin, a révélé qu’elle prenait des « précautions » au cas où son rival de longue date Joe Exotic obtiendrait une libération anticipée de prison. La fondatrice de Big Cat Rescue a récemment parlé à Entertainment Tonight de sa nouvelle série Discovery +, Carole Baskin’s Cage Fight, et elle a expliqué qu’elle se préparait à la possibilité qu’Exotic soit libre, après avoir été reconnue coupable d’avoir tenté de faire tuer Baskin. « Le public ne connaît que le complot de meurtre pour compte d’autrui qui s’est produit dans Tiger King », a expliqué Baskin. « Mais ces gens menacent de me tuer depuis des années. »

L’ancien concurrent de Dancing With The Stars a poursuivi en disant: « J’ai été physiquement attaqué lorsque je vais parler aux audiences de la Florida Wildlife Commission, ou quand je vais parler devant le Congrès ou devant la législation de l’État. Ils ne veulent pas que je parle de pourquoi ces chats n’appartiennent pas à des mains privées, et ils feront tout pour m’arrêter. » Baskin est convaincu que l’Exotic purgera sa peine comme ordonné, mais choisit néanmoins d’être prudent. « Nous avons pris toutes sortes de précautions pour me protéger, ma famille et le sanctuaire, et donc, nous devrons peut-être les intensifier encore plus, mais pour le moment, nous avons fait tout notre possible pour assurer notre sécurité », a-t-elle déclaré. mentionné.

Baskin est un fervent défenseur des grands félins et a passé des années à travailler pour les sauver de situations abusives. Après l’emprisonnement d’Exotic, Basking a finalement pris le contrôle du zoo privé d’Exotic, qu’elle cherchait depuis longtemps à faire fermer. « J’avais vu Joe Exotic sur certaines de ses petites vidéos Internet parler lors d’une collecte de fonds où il disait: » Si vous payez mille dollars pour danser avec moi, je vous donnerai cette dent de tigre. » Eh bien, c’est illégal de vendre des pièces de tigre », a-t-elle déclaré à ET. « Et ce que nous trouvons dans Cage Fight de Carole Baskin, avec l’aide des membres de sa famille, c’est oui, il a coupé les dents de tous ces chats et en faisait des bijoux, ce qui est illégal. Mais je croyais que c’était vrai , mais maintenant nous pouvons prouver que c’était vrai. »

Les fans peuvent voir Cage Fight de Carole Baskin, une nouvelle docuserie en deux parties, lors de sa première sur Discovery + le samedi 13 novembre. Tiger King: Murder, Mayhem et Madness est diffusé sur Netflix. Une suite des docuseries à succès, intitulée Tiger King 2, devrait faire ses débuts en novembre.