Carole Baskin vend la propriété du zoo de Joe Exotic et prend des mesures pour s’assurer que ce ne sera plus jamais un zoo

La star de Tiger King, Carole Baskin, vend l’ancien zoo de Wynnewood, Oklahoma de Joe Exotic et s’assure qu’il ne redeviendra jamais un zoo. Le sanctuaire Big Cat Rescue de Baskin avait le contrôle de l’ancienne propriété du zoo GW pendant plus d’un an après qu’un juge lui a attribué la propriété à la fin de son procès en matière de marque contre Exotic. Baskin a trouvé un acheteur pour la propriété en juin, selon des documents juridiques obtenus par TMZ.

En juin, Francisco et Nelly Vazquez ont acheté la propriété à Big Cat Rescue pour 140 000 $. Baskin avait précédemment déclaré que celui qui avait acheté la propriété ne pouvait pas l’utiliser comme zoo ou avoir quoi que ce soit à Tiger King. L’acte interdit spécifiquement aux Vazquez d’utiliser la terre pour héberger des animaux exotiques ou de créer un zoo pendant 100 ans. S’ils établissent une entreprise sur la propriété, les nouveaux propriétaires ne peuvent pas utiliser un nom qui la lie à Tiger King, ou inclut les mots “tigre” et “gros chat”.

En juin 2020, un juge fédéral a accordé à Baskin la propriété de la propriété de 16,4 acres qui appartenait autrefois à Exotic. Le juge a statué qu’Exotic avait frauduleusement transféré la propriété du zoo pour éviter de payer à Baskin le jugement de 1 million de dollars en justice pour marque déposée. Big Cat Rescue a poursuivi la mère d’Exotic, Shirley Shreibvogel en 2016 pour transfert frauduleux. Shreibvogel a ensuite admis sous serment qu’Exotic lui avait transféré la propriété dans le but d’éviter ses créanciers. Le juge a donné 120 jours aux propriétaires actuels de la propriété de Wynnewood pour retirer tous les animaux de la propriété et partir. Le propriétaire à l’époque était Jeff Lowe, à qui Exotic a vendu la propriété en 2016. Avant la décision, Lowe avait tenté de capitaliser sur le succès de la série Tiger King de Netflix en renommant le zoo “Tiger King Park”.

Exotic, de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage, est toujours en prison. Il a été reconnu coupable de 17 accusations fédérales de maltraitance envers les animaux et de deux chefs de tentative de meurtre pour la location pour un complot visant à tuer Baskin. Exotic a été initialement condamné à 22 ans de prison, mais une cour d’appel a jugé en juillet que la peine était trop sévère. Il a été condamné à 17 ans.

Baskin et Exotic sont devenus des célébrités nationales en mars 2020, lorsque Netflix a publié la série documentaire Tiger King: Murder, Mayhem et Madness juste avant les blocages du coronavirus. Bien que la série ne soit pas aussi populaire que l’année dernière, Hollywood continue d’aller de l’avant avec un effort pour dramatiser l’histoire. Une série limitée Peacock avec John Cameron Mitchell dans le rôle d’Exotic et Kate McKinnon dans le rôle de Baskin est maintenant en production. La série mettra également en vedette William Fitchner en tant que producteur de téléréalité Rick Kirkham et Kyle MacLachlan en tant que mari de Baskin, Howard Baskin. Il est basé sur le podcast Wonderly Joe Exotic: Tiger King, qui comprenait plusieurs détails non mentionnés dans la série Netflix.