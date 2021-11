Carole Baskin veut que vous regardiez ses propres docuseries, pas Tiger King 2

Carole Baskin n’est pas contente que tous vos chats et chatons cool puissent voir sa ressemblance, encore une fois, lorsque Netflix sortira la saison 2 de Tiger King plus tard ce mois-ci.

En fait, elle est tellement contre l’idée de ce prochain suivi des docuseries à succès de Netflix en 2020, qu’elle et son mari ont déposé une plainte contre Netflix. La poursuite cible également la société de production à l’origine du projet, Royal Goode Productions. Sa demande équivaut essentiellement à une allégation de rupture de contrat. Elle dit que les Baskins n’ont accepté de participer qu’au premier documentaire, en d’autres termes. Et le fait de continuer à utiliser des images de Carole, par exemple, dans la nouvelle saison de Tiger King (qui sortira sur Netflix le 17 novembre) sort du cadre de ce sur quoi les participants ont convenu.

Procès de Tiger King Saison 2

Netflix, sans surprise, n’a pas encore commenté le procès. Mais les Baskins ne veulent pas seulement que toutes les images de Carole et de son mari Howard soient retirées de la nouvelle saison de Tiger King. Ils veulent aussi porter cette affaire devant un jury.

Une scène de la série à succès Netflix « Tiger King ». Source de l’image : Netflix

« Comprenant que les versions d’apparence limitaient l’utilisation par Royal Goode Productions des images des Baskins et de Big Cat Rescue au seul film documentaire initial, les Baskins pensaient que toute suite – bien qu’odieuse – n’inclurait aucune de leurs images. » la plainte lit.

On ne peut s’empêcher de se demander, cependant, si une partie de la motivation de ce procès a à voir avec la concurrence. Parce que quatre jours seulement avant la nouvelle saison de Tiger King sur Netflix ?

Carole a en fait sa propre docuserie en deux parties, mettant en vedette elle-même, à venir à Discovery +.

Le combat en cage de Carole Baskin

C’est ce qu’on appelle le combat en cage de Carole Baskin. Et dans ce document, elle va apparemment partager sa version de l’histoire de Big Cat Rescue. Ainsi que son côté des événements qui ont été décrits dans la saison originale de Tiger King. L’une des choses qui m’a également sauté aux yeux tout de suite dans la bande-annonce des docuseries de Carole, que vous pouvez consulter ci-dessous, est qu’elle en utilise… est-ce que ces images de Tiger King que je vois?

Attends, je croyais que tu avais déposé une plainte contre eux, pour avoir utilisé des images de toi ?

.@Carole_Baskin a pour mission d’arrêter à jamais l’abus des grands félins. 🐅#CaroleBaskinsCageFight arrive à @discoveryplus le samedi 13 novembre. En savoir plus sur https://t.co/CamZtgOgS4 pic.twitter.com/LNBewT7tfv – Animal Planet (@AnimalPlanet) 27 octobre 2021

En tout cas, voici un peu du synopsis officiel sur les prochaines docuseries de Carole de Discovery. Encore une fois, celui-ci vient en premier (le 13 novembre), avec la nouvelle saison de Tiger King sur Netflix quelques jours plus tard :

« Cage Fight de Carole Baskin met en lumière Baskin alors qu’elle jette son dévolu sur Jeff Lowe pour tenter de documenter les conditions des animaux dans son nouveau zoo ‘Tiger King Park’… De plus, la série documentaire suit Baskin et l’équipe lors de leur mise en place une surveillance aérienne d’une semaine de la propriété de Lowe qui se traduit par plusieurs confrontations tendues entre son équipe et lui.

Plus tard, continue la description, les enquêteurs de Baskin, ainsi que les bénévoles de Big Cat Rescue, se sont apparemment infiltrés. Ils sont à la recherche de preuves de visites illégales de zoos et de maltraitance animale dans les zoos en bordure de route. Le tout promet de démêler soi-disant un «réseau de mensonges». Et il y a aussi quelque chose à propos d’un ancien trafiquant de drogue présumé à Miami.

Bande-annonce Tiger King 2

Si vous n’avez pas encore regardé de bande-annonce pour la nouvelle saison de Tiger King, vous pouvez le faire dans le tweet ci-dessous. Il y aura cinq épisodes dans la nouvelle saison. Et les abonnés Netflix peuvent tous les regarder sur le streamer dans un peu plus de deux semaines à partir de maintenant.

Nous pensions avoir tout vu, mais nous n’avions fait qu’effleurer la surface Tiger King 2 premières le 17 novembre. pic.twitter.com/TuOy3BVJqP – Netflix (@netflix) 27 octobre 2021

Le matériel de presse de Netflix sur la saison à venir le taquine comme suit. «Avec Joe Exotic derrière les barreaux et Carole Baskin se rapprochant de la propriété de son zoo peu recommandable, la saga nominée aux Emmys continue son parcours tordu avec Tiger King 2 alors que de nouvelles révélations émergent sur les motivations, les histoires et les secrets des propriétaires de grands félins les plus notoires d’Amérique. . «

C’est « une autre saison de meurtre, de chaos et de folie. Vous pensiez connaître toute l’histoire ? Attends. »