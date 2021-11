Carole Baskin vient de poursuivre Netflix

La star de Tiger King Carole Baskin et son mari, Howard Baskin, poursuivent Netflix et la société de production derrière la série pour avoir utilisé des images d’eux dans la deuxième saison à venir. Baskin a clairement indiqué qu’elle n’était pas satisfaite du résultat de la première saison de Tiger King: Murder, Mayhem et Madness, qualifiant récemment la première saison de « feu de poubelle de télé-réalité ». Dans le nouveau procès, les Baskins ont déclaré qu’ils n’avaient accepté de comparaître que lors de la première saison.

Les Baskins ont nommé Netflix et Royal Goode Productions comme défendeurs dans le procès, déposé à Tampa, rapporte Variety. Ils les ont accusés de rupture de contrat, arguant que leurs formulaires de libération ne couvraient que la première saison. Netflix n’a pas commenté le litige, qui comprend une liste des raisons pour lesquelles Baskin n’était pas satisfait de la première saison de Tiger King. Elle et son mari exigent que Netflix les retire de la deuxième saison.

« Comprenant que les communiqués d’apparence limitaient l’utilisation par Royal Goode Productions des images des Baskins et de Big Cat Rescue au seul film documentaire initial, les Baskins pensaient que toute suite – bien qu’odieuse – n’inclurait aucune de leurs images. » le procès lit. « The Appearance Releases a limité le droit de Royal Goode Productions d’utiliser des séquences filmées des Baskins à » un film documentaire « . »

« Tout au long des communiqués d’apparence, il n’y a que des références et des mentions à » l’image « », a poursuivi le procès. « Aucune mention n’est faite de l’octroi de droits de suite à Royal Goode Production, de droits de création d’œuvres dérivées de » l’image « ou de saisons ou d’épisodes supplémentaires. En utilisant les séquences filmées de Baskins et Big Cat Rescue obtenues par Royal Goode Productions dans le cadre des versions dans les « bobines grésillantes » et les bandes-annonces promotionnelles de la suite intitulée Tiger King 2, les défendeurs enfreignent les termes des communiqués de presse. »

Le procès énumère également de nombreux problèmes que Baskin a rencontrés avec la première saison. Comme elle l’a déjà déclaré dans de nombreuses interviews au cours de l’année écoulée, Baskin a déclaré qu’elle avait accepté de participer car elle pensait que le documentaire serait similaire à Blackfish et exposerait le commerce des gros chats aux États-Unis. Au lieu de cela, l’émission était centrée sur l’histoire de style tabloïd. de son rival, Joe Exotic, qui est maintenant en prison pour des accusations de maltraitance envers les animaux et pour avoir tenté d’embaucher un tueur à gages pour tuer Baskin. Un épisode de Tiger King était également centré sur la théorie du complot d’Exotic selon laquelle Baskin aurait tué son deuxième mari, Don Lewis, disparu en 1997 et déclaré légalement mort en 2002. Baskin n’a jamais été accusé d’un crime lié à la disparition de Lewis.

« ‘ Tiger King 1 était particulièrement dur et injuste dans sa description des Baskins et Big Cat Rescue. La série Tiger King 1 a tenté à tort de suggérer que Big Cat Rescue a abusé de ses animaux en les gardant dans de très petites cages sans préciser que le les animaux résident en fait dans de vastes enclos », lit-on dans le procès de Baskin. Les Baskins ont également affirmé que la première saison de Tiger King suggérait « à tort » que leur sauvetage de gros chats était similaire au zoo Exotic organisé en Oklahoma.

Netflix prévoit de sortir Tiger King 2 le 17 novembre, plus d’un an après la sortie de la série originale. Lorsque Tiger King 1 a frappé Netflix en mars 2020, la série est devenue un succès surprise au cours des premiers jours de la pandémie de coronavirus. Bien que Baskin ait désavoué le projet, elle a embrassé sa nouvelle renommée, apparaissant même sur Dancing With the Stars.