Carole King et James Taylor se produisent dans le teaser de « Just Call Out My Name »

Dans la nouvelle bande-annonce du documentaire de concert Carole King & James Taylor : Appelez simplement mon nom, les deux sujets interprètent leurs smashs en collaboration en plus de chanter les chansons de l’autre.

Le film sera présenté en avant-première le 2 janvier à 21 h HE via CNN et sera diffusé en direct via CNNgo. Il sera disponible à la demande du 3 au 9 janvier via les fournisseurs de câble et de satellite, CNNgo et les applications mobiles CNN.

La bande-annonce, qui a été créée via Rolling Stone, comprend des photos d’archives de la première fois qu’ils se sont produits ensemble en 1970 au célèbre Troubadour, aux côtés de King et Taylor interviewés en juillet 2021 à la Southern New Hampshire University Arena à Manchester. Le clip présente les faits saillants de la setlist de leur tournée de retrouvailles Troubadour 2010, où ils duo « It’s Too Late », « Sweet Baby James » et « You’ve Got a Friend ». King livre également « So Far Away » et Taylor interprète « Fire and Rain ».

Frank Marshall a annoncé que James Taylor et Carole Roi seraient ses nouveaux sujets, après avoir dirigé la suite de son documentaire acclamé sur le Bee Gees.

Marshall, qui a récemment produit Hulu’s McCartney 3,2,1, réalise et produit via The Kennedy / Marshall Company avec Jay-Z : le producteur de Legacy Aly Parker produit également.

« J’ai écouté et joué leur musique toute ma vie, donc c’est particulièrement important pour moi et un tel honneur de pouvoir organiser ce concert spécial de retrouvailles par ces deux amis extraordinairement doués », a déclaré Marshall.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Frank Marshall et The Kennedy / Marshall Company pour ce brillant regard sur l’un des partenariats musicaux les plus prolifiques d’une génération », a déclaré Amy Entelis, vice-présidente exécutive du développement des talents et du contenu chez CNN. « La vision perspicace de Frank montre aux fans les histoires qui se cachent derrière le légendaire travail d’équipe créatif de Carole King et James Taylor. »

En parlant de ce spectacle historique Troubadour de 2007, Carole King et James TaylorL’album le plus vendu de 2010 a récemment fait ses débuts en vinyle. Craft Recordings a sorti une édition vinyle de 180 grammes sous forme de set 2LP le 22 octobre.

Achetez ou diffusez l’édition vinyle de Live at the Troubadour.