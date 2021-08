Carole Middleton a fourni un exemple parfait de maternité à Kate – ” A façonné la mère qu’elle est ” | Royale | Nouvelles

in

La duchesse de Cambridge est actuellement la fière maman de trois enfants – le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans et le prince Louis, trois ans. Les compétences parentales de Kate et sa compréhension de la maternité ont été inspirées par sa propre mère, a déclaré un panel d’experts au documentaire Comment 2021 a façonné la nouvelle famille royale La force motrice au sein de la famille, Carole a fondé une entreprise très prospère appelée Party Pieces en 1987.

L’entreprise fait la fortune de la famille, permettant à Carole d’envoyer ses enfants dans les meilleures écoles, une opportunité qui lui est refusée.

Les trois enfants de Middleton se sont vu inculquer l’éthique du travail par leurs parents et ont travaillé pour l’entreprise familiale à plusieurs reprises, avec Kate et sa sœur Pippa qui modélisaient des tenues pour leur mère.

Malgré ses engagements commerciaux, Carole Middleton s’est consacrée à l’éducation de ses enfants, travaillant dur pour s’assurer qu’ils reçoivent le soutien et l’amour dont ils ont besoin.

C’est précisément cet exemple que la duchesse de Cambridge semble déterminée à imiter.

L’auteur royal Katie Nicholl a déclaré au documentaire: “Il est absolument vrai que l’éducation de Kate a façonné la façon dont elle est.

“Cela a façonné la mère qu’elle est. Je me souviens qu’un courtisan m’a dit que quoi qu’elle fasse en termes de travail, la chose la plus importante est son mari et ses enfants.”

La famille Cambridge a passé la majeure partie de la pandémie dans leur résidence de Norfolk, Anmer Hall.

Comme d’autres parents à travers le pays, William et Kate ont passé de nombreuses heures à faire l’enseignement à domicile à leurs trois enfants.

Dans une interview franche avec Peter Crouch pour son podcast, le duc de Cambridge a admis que sa patience avait été mise à rude épreuve et qu’il avait été trouvé défaillant dans ses connaissances en mathématiques.