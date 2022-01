Carole Middleton célèbre une étape importante après le 40e anniversaire de Kate – ‘Ravi’ | Royale | Des nouvelles

La mère de la duchesse de Cambridge a salué ce moment historique personnel sur les réseaux sociaux, quelques jours seulement après que des fans royaux du monde entier ont envoyé leurs vœux d’anniversaire à sa fille. Écrivant sur le compte Instagram officiel de son entreprise Party Pieces, elle a annoncé la nouvelle à ses fans qu’elle avait atteint le nombre impressionnant de 50 000 abonnés mardi.

Son message disait: «Voici Party Pieces, nous adorons célébrer les jalons et sommes ravis de célébrer le fait d’avoir atteint les 50 000 abonnés avec vous tous.

« Pour marquer l’occasion, nous offrons à un chanceux un bon d’achat de 50 £ à utiliser lors d’une célébration à venir. »

Carole a créé sa propre entreprise d’articles de fête dans la maison familiale des Middleton dans le Berkshire.

Au début, elle distribuait des dépliants à l’école maternelle de ses filles.

Au fur et à mesure que l’entreprise se développait et prenait de l’expansion, un plus grand local était nécessaire.

Au début, il était basé sur une petite unité de démarrage.

Au fur et à mesure de son expansion, Carole l’a déplacé dans un entrepôt à Child’s Court Farm à Reading, où il est basé depuis 1995.

L’étape importante de Carole survient deux jours après que Kate Duchesse de Cambridge a célébré son 40e anniversaire.

Kate a marqué l’occasion avec la publication de trois images saisissantes du photographe de mode Paolo Roversi.

La duchesse s’est adressée à Twitter pour remercier tous ceux qui lui avaient envoyé des messages d’anniversaire.

Elle a déclaré: « Merci pour tous vos très gentils voeux d’anniversaire.

« Et à Paolo et à la National Portrait Gallery pour ces trois portraits spéciaux. C. »