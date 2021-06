Carole Middleton est “le pouvoir derrière le trône” – “Son influence est immense” | Royale | Nouvelles

in

L’auteur royal Phil Dampier a décrit la mère de Kate comme une “puissance derrière le trône”. M. Dampier a ajouté que Carole, 66 ans, est une “force stabilisatrice et de soutien en arrière-plan” pour le duc et la duchesse de Cambridge, ainsi que pour s’occuper du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis.

L’expert royal a également déclaré que Carole était une “femme très forte” après avoir gravi les échelons d’un “milieu humble” et créé l’entreprise familiale Party Pieces de Middleton.

M. Dampier a déclaré au Sun: “Carole est une femme très forte qui vient d’un milieu assez modeste, et le fait qu’elle s’est travaillée avec une entreprise prospère lui a donné une colonne vertébrale en acier.

“Kate se tourne tout le temps vers elle pour obtenir des conseils et du réconfort et elle passe beaucoup de temps avec les trois enfants de William et Kate.

« Carole sera une force stabilisatrice et de soutien en arrière-plan, s’occupant des enfants en cas de besoin, mais aussi juste là pour eux.

“Carole est vraiment une puissance derrière le trône et son influence est immense.”

Les Middleton sont connus pour être une famille très unie.

L’auteur royal Katie Nicholl a précédemment décrit Carole et Michael comme une “ancre” pour William et Kate.

Elle a déclaré que le duc de Cambridge, deuxième sur le trône, “a toujours aimé passer du temps” avec ses beaux-parents.

“William a toujours aimé passer du temps avec tous les Middleton car c’est son évasion.

“Il est proche de Carole et Michael et a toujours insisté pour que la famille royale les traite bien, ce que la reine a fait.

“Elle les a accueillis à bras ouverts.

« William a trouvé les week-ends avec eux si relaxants.

“C’est une famille très unie et plus que tout, ils sont très normaux.

“C’est la dynamique familiale qu’il aurait aimé avoir en grandissant et c’est ainsi qu’il essaie d’élever ses propres enfants.”