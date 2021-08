Carole Middleton s’est avérée «indispensable» pour aider Kate à traverser la crise parentale | Royale | Nouvelles

La mère de Kate est bien sûr la grand-mère du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis, ainsi que des deux enfants de Pippa – Arthur Matthews et la récente arrivée Grace Elizabeth Jane Matthews. Carole est reconnue pour avoir aidé sa fille aînée à élever sa famille, en particulier au début. Le duc et la duchesse de Cambridge avaient décidé de se passer de nounou au départ, car ils cherchaient à être des parents actifs.

Mais, lorsque le prince George est arrivé, ils ont trouvé que combiner leurs rôles de parents et de membres de la famille royale était plus difficile que prévu.

Selon la correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, la duchesse a parlé à la reine des difficultés qu’elle a rencontrées pour équilibrer son travail caritatif avec la maternité.

Mme Nicholl a expliqué dans le documentaire de True Royalty, Kate Middleton: Heir We Go Again: “Kate avait une conversation avec la reine au cours de laquelle elle a confié qu’elle avait découvert qu’elle était seule avec George et qu’elle n’avait pas de nounou à temps plein ni de infirmière de maternité, très dur.

“William et Kate voulaient être des parents actifs, et ils l’ont fait jusqu’en septembre, puis ils ont recruté une nounou.”

Avant d’embaucher Teresa Maria Turrion Borallo comme nounou, Carole est celle qui s’est engagée dans la brèche pour apporter soutien et soulagement aux nouveaux parents assiégés.

“L’une des choses qui permet à William et Kate d’être si ordinaires est la présence des Middleton dans leur vie”, a noté Mme Nicholl.

“Je veux dévaler les collines, grimper aux arbres et traverser le tunnel du terrain de jeu”, a-t-elle déclaré.

“Tant que je le pourrai, c’est ce que je ferai.

“Je cuisine avec eux, je danse, on fait du vélo.”