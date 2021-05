Carolina Herrera amène Angelina Paris sur Madison Avenue – WWD

Quiconque manque de se promener dans les Tuileries à Paris avec un chocolat chaud décadent Angelina à la main peut désormais se promener dans Central Park avec un.

Carolina Herrera amène la favorite de la mode Angelina Paris à son flagship de Madison Avenue à partir de lundi dans la dernière fusion des mondes du style et de la nourriture.

«Nous considérons notre produit phare comme notre maison, et c’est une extension de cela, un endroit où tout le monde peut venir se divertir. Et qui ne veut pas être dehors, voir des amis et profiter du soleil et des fleurs en ce moment? » a déclaré le directeur de la création de Carolina Herrera, Wes Gordon, de la configuration du bistro en plein air. «Notre idée était de transformer 75e et Madison en un petit coin d’Angelina.»

Le salon de thé français d’origine, qui est une pause déjeuner dans la rue de Rivoli pendant la Fashion Week de Paris et un point chaud du tourisme, a ouvert son premier emplacement aux États-Unis l’année dernière près de Bryant Park. L’avant-poste Herrera est le deuxième et marque la première incursion de la maison de couture américaine dans la nourriture, suivant une tendance qui a vu Ralph Lauren, Gucci, Prada, Burberry et d’autres entrer dans la restauration, Brunello Cucinelli fabriquant de l’huile d’olive, Fendi envoyant des pâtes à logo pour une invitation à un défilé, Telfar a conçu les uniformes du personnel de White Castle et ainsi de suite.

Angelina a été fondée en 1903 par le pâtissier Anton Rumpelmayer avec son fils René, et porte le nom de sa belle-fille. Le salon de thé Art Nouveau a été conçu par l’architecte Belle Époque Édouard-Jean Niermans, et est rapidement devenu un lieu de rencontre pour le beau monde de Paris, notamment Marcel Proust et Coco Chanel.

Angelina était une entreprise familiale jusqu’en 2005, date à laquelle elle a été rachetée par le groupe de restauration français Groupe Bertrand, qui a développé la marque à l’international.

Aujourd’hui, les plats les plus populaires du menu sont le chocolat chaud de l’ancienne L’Africain, plus riche que riche, qui est également servi froid pour les jours plus chauds, et la pâtisserie du Mont Blanc, une minuscule montagne de meringue et de crème.

Et Herrera a sa propre version, avec des vermicelles à la crème de cerise et de châtaigne dans les couleurs de la maison rose et rouge pour célébrer le 40e anniversaire de la marque. “C’est un petit Mont Blanc – pas si doux qu’on ne peut pas en avoir plusieurs”, a déclaré Gordon.

Angelina Paris à Carolina Herrera, 954 Madison Avenue, New York, NY, 212-249-6552.

