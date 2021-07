Carolina Marín et Jesús Tortosa, deux absences inattendues à Tokyo

19/07/2021 à 6h30 CEST

Tous deux ont travaillé au coup par coup pendant ces cinq années avec un seul objectif entre les sourcils : la médaille d’or aux JO de Tokyo. Oui, celui d’or, ni celui d’argent ni celui de bronze. Ils voulaient gagner et ils étaient prêts pour ça. Mais soudain, deux mois après le grand événement olympique, tout devient noir, noir, vient la plus grande déception, ce qui semble impossible, la chose la plus imméritée les emporte et se termine d’un trait de plume avec toutes les illusions, les espoirs, les projets, les objectifs et le rêve s’évanouit. Ils crient d’impuissance. Ils se demandent pourquoi moi, pourquoi moi, mais il n’y a pas de retour en arrière. Ils ne pourront pas être à Tokyo 2020. Carolina Marín et Jesús Tortosa regarderont les Jeux Olympiques à la télévisionChez eux, abrités par leurs familles, ils ne manqueront pas de confort, mais ils ne seront pas dans ces Jeux auxquels ils songent depuis plus de 1800 jours.

Ce sont deux cas totalement différents l’un de l’autre. Rien à voir. Carolina Marín s’est blessée au ligament croisé et aux deux ménisques du genou gauche touché ; Jesús Tortosa a été exclu par la Fédération espagnole de taekwondo. Deux gros clubs pour deux sportifs de haut niveau.

Quelques jours se sont écoulés depuis qu’ils ont appris qu’ils ne pourront pas jouer les Jeux, ils le digèrent, mais c’est toujours douloureux pour tous les deux de ne pas pouvoir se battre pour cette médaille qu’ils ont tant désirée.

SÉRIE OLYMPIQUE

Tellement de Caroline comme Jésus faisaient partie de notre série olympique. Ils nous ont tous les deux assisté au CAR à Madrid et nous ont fait part de leur désir impérial d’affronter des Jeux tant attendus : « Chaque jour, je cherche à continuer à grandir en tant qu’athlète et cette ambition est toujours là. L’un des objectifs est d’être l’un des meilleurs joueurs de l’histoire & rdquor;, a expliqué le joueur de badminton conscient que « C’est un objectif ambitieux mais pas impossible, c’est pourquoi il est là & rdquor;. Pour y parvenir, il nous a expliqué qu’il devrait remporter une autre médaille d’or olympique après celle obtenue à Rio et une Coupe du monde plus minime. Pour l’instant, l’or olympique devra attendre encore trois ans, jusqu’à Paris 2024, date à laquelle Carolina aura 31 ans.

Le joueur de taekwondo Jésus Tortosil était, a priori, le candidat numéro un pour occuper la place dans la catégorie des -58 kilos. Ce n’est pas en vain qu’il a atteint le carré en 2020 et est le joueur de taekwondo espagnol le mieux classé. Mais dans une décision surprenante, la fédération l’a laissé de côté. Avant de le savoir, le joueur de taekwondo a expliqué que “L’objectif est la médaille d’or et je pense que cette fois je suis beaucoup plus préparé. Un cycle olympique s’est écoulé où je me suis montré parmi les meilleurs & rdquor;, a-t-il assuré. Espérons qu’il réussira à Paris 2024.

Difficile de jauger les déceptions

Caroline Marin Je m’entraînais le 28 mai comme tous les jours au CAR à Madrid et soudain une gêne au genou a déclenché toutes les alarmes. Les tests ont confirmé une blessure au ligament croisé et aux deux ménisques du genou gauche touchés qui l’ont obligé à subir une intervention chirurgicale. Ce fut l’un des moments les plus difficiles de sa carrière, mais la joueuse andalouse se remet déjà de l’opération et réfléchit à de nouveaux objectifs. « Depuis que j’ai découvert que je ne pouvais pas aller à Tokyo, Paris 2024 ne m’est pas sorti de la tête& rdquor;, assurait Carolina quelques jours après l’opération.

Sans aucun doute, la joueuse de badminton pense positivement puisque c’est la seule façon de relever la tête après le bâton dur qui l’a blessée alors que les Jeux s’apprêtaient à jouer : « Le lendemain, tu te lèves et à l’intérieur du trou noir auquel tu penses les Jeux suivants, qui sont dans trois ans. A l’intérieur du mal, vous essayez de trouver quelque chose de positif & rdquor ;. C’est la philosophie d’une championne qui ces jours-ci n’a cessé de montrer sa progression sur les réseaux sociaux et qui a déjà hâte de revenir en pleine performance en pensant à l’épreuve olympique parisienne. « Je suis conscient que je dois y aller étape par étape & rdquor;, mais il avoue son anxiété de revenir sur le terrain pour tout donner avec la raquette et le volant.

Ce sera le cycle olympique le plus court de l’histoire, ce qui, à son âge, lui permettra de réaliser le rêve d’être la meilleure de l’histoire.

Jesús Tortosa, lors du reportage que nous avons réalisé pour la série olympique

| VALENTÍ ENRICHIR

Quand tout le monde le prenait pour acquis Jésus Tortosa représenterait l’Espagne dans la catégorie -58 en taekwondo, la surprise a bondi sur la liste de la fédération. L’organe, qui est celui qui décide des représentants pour les Jeux, élus Adrien Vicente pour occuper le ticket de cette catégorie. Tortosa, indigné, triste, abattu et surtout ressentant beaucoup de colère et d’indignation, il n’a rien compris : “Je n’ai aucune explication pour ce qui vient de se passer & rdquor;, dit-il à l’époque. “Je me suis senti trompé tout ce temps, croyant que j’irais aux Jeux et réaliser mon rêve”, a-t-il déclaré.

Le joueur de taekwondo a toujours pensé que la décision de la fédération allait au-delà d’une question sportive puisque son père avait des poursuites judiciaires contre la fédération et aux élections il a soutenu le candidat de l’opposition à l’actuel président, Jésus Castellanos. De la fédération, ils assurent que la raison en est qu’en 2020 Adrián Vicente a obtenu de meilleurs résultats que Jesús, qui a été arrêté pour avoir passé COVID-19, mais le Madrid, qui n’hésite pas à encourager son partenaire face aux Jeux, ne pas créer cette version. Il a porté l’affaire devant le tribunal mais le juge a rejeté l’appel. A manqué de jeux. “Je n’ai pas réussi à changer la décision injuste de retirer la place olympique que j’ai moi-même obtenue avec mon travail de quatre ans terminant dans le Top-5 mondial & rdquor;, a-t-il déploré après avoir entendu la décision du juge.