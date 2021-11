Carolina Marín, nominée pour la joueuse de l’année par la Fédération internationale

11/12/2021 à 19:01 CET

L’Espagnole Carolina Marín, championne olympique de badminton aux Jeux de Rio 2016, ainsi que mondiale et européenne, fait partie des nominées par la Fédération internationale (BWF) pour la joueuse de l’année 2020-2021.

Marin, quoi Il n’a pas pu défendre l’or olympique l’été dernier à Tokyo après avoir subi une grave blessure au genou gauche En raison de la rupture du ligament croisé antérieur et des deux ménisques, elle rejoint la Chinoise Chen Yufei et la Taïwanaise Tai Tzu-Ying, championne olympique et vice-championne, et la Japonaise Akane Yamaguchi.

La BWF a annoncé les noms des nominés pour les prix dans la catégorie femme et homme, et a expliqué que face à la pandémie de COVID-19 la période d’éligibilité a été étendue pour couvrir les saisons 2020 et 2021 (1 novembre 2019 au 31 octobre 2021).

Le dernier champion olympique, le Danois Viktor Alexen, qui a terminé trois éditions consécutives de champions chinois aux Jeux en battant Chen Long en finale, est un autre des nominés pour ces prix, qui comprennent deux nouvelles catégories avec le couple de l’année et aussi le couple paralympique.

La commission des récompenses de la BWF a également fait une mention spéciale à la « carrière extraordinaire » du Guatémaltèque Kevin Cordón, qui a participé à quatre Jeux olympiques, et sa belle performance à Tokyo 2020, où il a atteint les demi-finales, au cours desquelles il a été éliminé par l’Indonésie. joueur Anthony Simisuka.