Carolina Ross et Lupita D’alessio !!

Nous avions précédemment interviewé avec nous la belle et talentueuse Carolina Ross, mais aujourd’hui nous souhaitons vous présenter sa nouvelle première intitulée Mudanzas.

Carolina Ross a sorti son nouveau single le 13 septembre dernier et il s’agit essentiellement d’un remake ou d’une nouvelle version de la chanson déjà connue il y a quelques années par Lupita D’alessio intitulée Mudanzas.

Cette chanson qui dit quelque chose comme, aujourd’hui je vais me changer, bien vérifier mes bagages, et sortir mes sentiments, et ressentiments, tout le monde, vous savez cette chanson que nous avons tous chantée à un moment donné à cause d’une grande déception amoureuse que vous savons déjà que cela n’arrive presque pas, cette chanson que nous avons tous chantée lors d’une fête, dans notre chambre, ou simplement notre lit avant d’aller dormir que nous allons littéralement pleurer, mais nous savons qu’il est temps de changer et c’est où nous laissons enfin cette personne qui nous a fait tant de mal.

Eh bien, cette chanson n’est pas présentée par Carolina Ross dans une nouvelle version et nous sommes sûrs que vous allez l’adorer, dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle version de Mudanzas.