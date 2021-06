Carolina Sandoval parle du crédit d’impôt pour enfants

Avec l’aimable autorisation de Carolina Sandoval Carolina Sandoval aura un invité de la Maison Blanche au déjeuner avec Caro

Il y a quelques mois, Carolina Sandoval est entrée dans l’histoire en devenant la première influenceuse latine à être contactée par la Maison Blanche pour aider à renforcer la confiance de la communauté hispanique à propos des vaccins COVID-19.

Le communicateur vénézuélien a parlé avec le Dr Anthony Fauci des vaccins, et leur impact a été si réussi, avec des millions d’utilisateurs des médias sociaux qui ont regardé son interview, qu’une fois de plus la Maison Blanche a contacté le soi-disant « Poisonous » pour aider à partager un nouveau message.

Et pour cette raison, ce lundi, à 2h00 de l’après-midi en direct, Carolina Sandoval s’entretiendra avec Audry López, leader des médias hispaniques de l’administration Biden, sur le crédit d’impôt pour enfants, un avantage économique que des millions de familles peuvent recevoir , consistant de 3 000 $ pour les enfants entre 6 et 17 ans et de 3 600 $ pour les enfants de moins de 6 ans.

A travers le segment populaire “El Lunch con Caro”, le journaliste vénézuélien interrogera le porte-parole de la Maison Blanche pour aider à clarifier les doutes sur ce soulagement, très apprécié des familles durement touchées par la crise laissée par la pandémie de la COVID.

La Maison Blanche a reconnu le pouvoir qu’a Carolina Sandoval pour toucher la communauté latino, en raison du niveau élevé d’« engagement » que lui confèrent ses 9,4 millions de followers sur Facebook et 2,8 millions de followers sur Instagram, ce qui remplit de fierté la communauté vénézuélienne.

“Je me sens très honorée et fière d’avoir à nouveau cette opportunité de tendre la main à mon peuple, car il est très important que les familles qui n’ont pas de ressources sachent qu’elles peuvent réclamer ces allégements”, a déclaré Carolina, qui est en vacances à Hawaï. avec sa famille, où il n’avait aucun scrupule à prendre le temps de ce rendez-vous avec la Maison Blanche.

Le crédit d’impôt pour enfants signifie une aide directement dans les comptes bancaires des familles qui en ont besoin. Presque toutes les familles actives recevront automatiquement des paiements mensuels à partir du 15 juillet – aucune action n’est requise. Rendez-vous sur https://t.co/P2RRSAlEgx pour plus d’informations. pic.twitter.com/U1eSsBi18p – Président Biden (@POTUS) 21 juin 2021

« La Venenosa », qui a reconnu publiquement avoir reçu de l’aide des agences gouvernementales publiques en cas de besoin, considère qu’il est très important que les familles aient accès à des informations sur toutes les ressources qui sont à leur disposition, comme le crédit d’impôt pour enfants.

La conversation de Carolina avec la Maison Blanche se produit précisément lorsque le président Biden a proclamé ce 21 juin comme le jour de la connaissance du crédit d’impôt pour enfants.

Le plan est d’aider les enfants des familles de travailleurs. Le crédit de 3 000 $ sera reçu par les familles avec enfants de 6 à 17 ans. Tandis que les enfants de moins de 6 ans recevront 3 600 $.

Vous pouvez suivre la conversation de Carolina Sandoval avec la Maison Blanche ici en direct, via Lunch with Caro sur son compte Instagram ou via ce lien sur son compte Facebook. Si vous le manquez en direct, vous pourrez le voir plus tard dans leurs publications.

Le crédit d’impôt pour enfants est là pour vous aider.

Il n’est pas trop tard pour souscrire au crédit d’impôt pour enfants.

La Maison Blanche rapporte sur son site Web que si vous avez déposé vos déclarations de revenus pour 2019 ou 2020, ou si vous vous êtes inscrit à l’outil pour les non-contribuables l’année dernière pour recevoir un chèque de relance de l’Internal Revenue Service, vous obtiendrez le crédit d’impôt. pour les enfants mensuellement automatiquement. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire ou de prendre des mesures.

Jouer

Crédit d’impôt pour enfants : comment ces versements seront effectués et quel montant sera versé pour chaque enfant À compter de juillet prochain, les contribuables commenceront à recevoir ce crédit pouvant aller jusqu’à 3 600 $, qui sera effectué en versements mensuels. Si la déclaration de revenus est produite par une seule personne, les crédits diminuent graduellement si vous gagnez plus de 75 000 $ ou 150 000 $ dans le cas d’un couple. Abonnez-vous : uni.vi/ZSubK Découvrez : uni.vi/4mSc8L Like it… 2021-05-10T00: 29: 39Z

Si vous n’êtes pas déjà inscrit, vous pouvez toujours vous inscrire au crédit d’impôt pour enfants. Vous ne perdrez pas vos prestations si vous le faites. Ces paiements ne comptent pas comme un revenu pour une famille. Par conséquent, l’enregistrement n’affectera pas votre admissibilité à d’autres prestations fédérales telles que SNAP et WIC.

Vous pouvez également demander un crédit de remboursement de récupération, également connu sous le nom de paiements de relance, dans le cadre de ce processus.

Si vous avez au moins un enfant admissible et que vous avez gagné moins de 24 800 $ en tant que couple marié, 18 650 $ en tant que chef de famille ou 12 400 $ en tant que contribuable unique, vous pouvez utiliser l’outil d’enregistrement des non-contribuables de l’IRS pour obtenir l’enfant. crédit d’impôt et recevoir des paiements des mesures de relance manquantes.

Voici une liste de choses dont vous aurez besoin pour terminer le processus.

Les numéros de sécurité sociale de vos enfants et vos numéros de sécurité sociale (ou ITIN) et ceux de votre conjoint Une adresse postale de confiance Une adresse e-mail Vos coordonnées bancaires (si vous souhaitez recevoir votre paiement par dépôt direct)

Pour vous inscrire, accédez à l’outil d’enregistrement des non-contribuables de l’IRS.