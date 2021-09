Caroline del Valle, la jeune fille de 14 ans qui a disparu entre deux mensonges à Sabadell

17/09/2021 à 9h05 CEST

Tamara Morillo

« Votre fille va bien. Il a dormi chez lui et mangé ici, il y va & rdquor ;. C’était le premier gros mensonge qu’Isabel a reçu. Un parmi tant d’autres, depuis le matin du 15 mars 2015, la nuit où sa fille a disparu. Silvia, l’amie de Caroline, lui a dit, mais elle n’avait pas dormi chez elle, elle n’y avait pas mangé et elle n’est pas revenue. Depuis, la vie est différente. Celle d’Isabel se traduit en larmes et en affiches de disparus avec la photo de sa fille.

La procédure policière, mise en cause dès le départ, et les contradictions des amis de Carol, ont compliqué l’enquête. Une enquête qui dure depuis six ans. Caroline del Valle, l’adolescente qui a perdu la trace à Sabadell, “une fille timide et gentille, bien qu’un peu rebelle & rdquor;, s’est déconcertée. J’étais au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes. “Je te chercherai tant que je vivrai” sur une banderole, avec sa photo, est devenu un bouclier, un emblème et un moteur.

Samedi 14 mars : le mensonge

Il est 21h30. Carol enregistre un audio et lui envoie un message. Elle est contente. Le message est pour ta mère. Il a demandé la permission de dormir à nouveau chez Silvia. Isabelle accepte. Auparavant, il avait appelé le père de l’ami de sa fille pour lui confirmer qu’ils s’y rendraient. “Ils m’ont dit qu’ils allaient au village olympique, à la discothèque pour mineurs, puis ils rentreraient chez eux.” Six ans plus tard, Isabel lit et relit les mêmes données dans un journal que Caroline a. Il l’avait inscrit en grosses lettres sur son agenda : « VILLA OLÍMPICA, IN TIME.

“Ce jour-là, Carol est venue avec Silvia le matin”, dit Isabel. “Il était également resté chez lui vendredi. Ils allaient chez McDonald’s puis au village olympique. Nous sommes allés au distributeur pour lui donner de l’argent et en chemin je lui ai dit que j’avais découvert qu’ils allaient avec des gens que je n’aimais pas. Carol a nié, mais Silvia m’a dit oui, qu’ils étaient des enfants de son âge, qu’ils étaient bons. Je leur ai dit de faire attention. Je lui ai donné 20 euros, il m’a fait un bisou : ‘Je te vois plus tard, je t’aime.’ “Il ne l’a plus revue.

Déjà dimanche, à 15h00, l’alarme s’est déclenchée. “Elle n’est pas venue manger et son téléphone était éteint. J’ai appelé son amie et elle m’a dit qu’elle serait sur le point d’arriver.” Il n’a pas. “Je suis descendu pour voir si je pouvais la voir et, vers 20h, j’ai rappelé Silvia. Elle m’a dit la même chose, qu’elle était en chemin, qu’elle était restée à la maison pour dormir et manger”, se souvient Isabelle. Un peu plus tard, il n’est toujours pas arrivé. « Nerveuse, je suis rentrée chez elle et je suis allée sur son ordinateur. Carol laissait toujours son compte Facebook ouvert. J’ai contacté le reste de ses amis. Ils m’ont tous dit qu’ils étaient allés au village olympique. Tous sauf un, qui m’ont dit que c’était un mensonge.. Qu’ils étaient allés à Sabadell et que quelque chose s’était passé, que ma fille n’était pas revenue. J’ai reçu un message disant que Carol était dans une maison abandonnée, loin et en mauvais état. J’ai couru pour signaler. “

Aube du 15 mars : la vérité

Caroline. 14 ans. L’école secondaire vient de commencer et avec elle quelques changements. Il a commencé à sortir et même à flirter avec les premiers verres de ce verre qui se passait de main en main dans les environs de la Zone Hermétique de Sabadell. Ils étaient sur cette scène et dans cette scène ce soir-là. Ils ne sont pas allés chez Silvia, ni au village olympique. Au total, des centaines de jeunes ont dansé sur le front de mer aux portes de la discothèque Bora Bora. Dans le groupe de Carol, il y en avait 20, plus ou moins : les filles formaient la confrérie des « LN » (Las Nalgonas) et quelques invités, des garçons, qui s’étaient évadés des centres pour mineurs.

Dans un tour de contrôle, les Mossos d’Esquadra sont allés tempérer la situation et le groupe de mineurs, celui de Carol, s’est enfui. Après la course, ils s’étaient mis d’accord pour se retrouver à un moment donné, la gare de Sants (Barcelone). Caroline n’est jamais venue.

Ils se sont dispersés. A côté de Carol se trouvait Yacine, surnommé Jasthin. C’est lui qui témoigne que, à quelques mètres du début du vol, Caroline ne pouvait plus courir. “Cachez-vous sous cette voiture et je les attire à moi”, lui a-t-il dit, comme il l’a dit aux Mosso. Il était presque 5h45 du matin. Il continua son chemin. Alors il n’y en a plus. Jasthin est arrivé à Sants plus tard que les autres, à 8h30, avec des vêtements tachés de boue et quelques vêtements à l’envers.

Homicide avec dissimulation de cadavre

L’enquête commence à l’Office d’attention aux mineurs (OAM) et, quelques jours plus tard, se rend à l’Unité centrale pour les personnes disparues (UCPD). “Ils m’ont dit qu’il y avait un suspect suspect, qu’il l’agresserait, aurait des relations sexuelles consensuelles ou non, la frapperait, la tuerait, la jetterait dans le conteneur, le camion poubelle arriverait, la déchiqueterait et que dans la décharge on ne peut pas fouiller, ce qui est difficile”, se souvient le Carol’s mère. Elle ne digère toujours pas le message. “Très dur. Le démolisseur”.

Le rapport de police transmis au juge d’instruction ne laissait aucun doute : « il n’y a aucun élément déclencheur qui puisse laisser penser qu’il a voulu s’échapper (& mldr;), son téléphone n’a pas repris du service et il n’a pas les moyens de survivre sans aide. Nous considérons que votre absence n’est pas volontaire, mais forcée & rdquor ;.

Dès le début, les Mossos visaient à être avant une éventuelle homicide avec dissimulation de cadavre. Une théorie maintenue à ce jour. À l’honneur était Jasthin. Vos contradictions n’ont pas aidé. Que dans le vol Caroline se soit épuisée à 50 mètres à peine du début de la course a été la première chose qui a hurlé les enquêteurs. Trop tôt pour une si jeune fille. Malgré tout, rien de concluant n’a jamais été trouvé pour l’accuser du meurtre qui, selon la police catalane, aurait pu se terminer par la fin tragique de Caroline. Ils l’ont cité comme témoin, jamais comme enquêteur.

6 ans : moqueur, peu d’aide et Jasthin

Six ans ont passé. Judiciairement clos, faute de preuves, l’affaire est passée à l’Unité des homicides. Les amis de Carol ont pour la plupart refusé de témoigner. « Les rares qui ont menti », dit sa mère. « J’ai activement et passivement demandé à tout le monde de se déclarer et ils ne l’ont pas admis au processus & rdquor ;, déplore Isabel.

À ce jour, l’attitude du « LN » est la même. « Le seul qui s’est approché était justement Jasthin. Ce 14 mars, il m’a écrit pour me demander comment j’allais. Il m’a dit qu’il se souvenait de choses. Que quand ma fille a disparu, il y avait trois garçons et une voiture rouge”. Ce n’est pas la première fois qu’il dit quelque chose comme ça. “J’ai demandé à être à nouveau interrogé. La réponse du tribunal provincial de Barcelone a été non. Ils disent que comme il l’a fait au début ‘il est impertinent de recommencer’. Il était prêt à étendre sa déclaration & rdquor;, assure La mère de Caroline. Avec un sentiment d'”abandon judiciaire”, et le même au niveau policier – “J’ai écrit mille messages aux Mossos et je n’ai pas de réponse” – il demande seulement à savoir ce qui s’est passé cette nuit-là. Carol.” C’est une mort lente et égoïste, car elle ne vous tue pas tous en même temps. J’avais construit mon château pendant longtemps, mais c’était pour jouer aux cartes. Quelqu’un a pris la carte principale, celle de ma fille, et J’ai tout laissé tomber.”