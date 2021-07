Caroline Dubois a fait semblant d’être ‘Colin’ et a fait pleurer les garçons sur le ring; maintenant, elle veut que l’or olympique à Tokyo éclipse le grand frère Daniel et honore la victime de la tour Grenfell

Caroline Dubois se souvient très bien du moment où son propre père lui a dit qu’elle devait faire semblant d’être un garçon pour poursuivre son rêve de boxe.

À seulement neuf ans, le jeune voulait suivre les traces de son grand frère Daniel au Repton Boxing Club et devait garder son sexe secret.

Dubois veut perpétuer la fière tradition de boxe de sa famille aux Jeux olympiques de Tokyo

Elle a déclaré à la BBC : « Pendant le trajet en voiture jusqu’à la salle de sport, je me souviens que mon père m’a dit ‘Tu sais, tu ne peux pas leur dire que tu es une fille.’

“Je pensais que c’était une blague! Je suis allé au gymnase et j’ai vu que c’était tous des garçons et je me souviens de l’entraîneur, il s’est approché de moi et m’a dit ‘Oh, alors tu es le frère de Daniel ?’

« Il m’a demandé mon nom, et au début j’ai dit Caroline, mais je l’ai dit si doucement qu’il ne m’a pas entendu. Le premier nom auquel je pouvais penser était Colin.

“Alors il a dit ‘Très bien Colin, monte sur le ring.’ Je n’avais pas peur du tout ; J’ai commencé à me balancer contre ce gamin, je lui ai cassé le nez, je l’ai fait pleurer.

Le grand frère Daniel est le champion par intérim des poids lourds WBA, mais n’a jamais remporté l’or aux Jeux olympiques

Aujourd’hui âgé de 20 ans, le poids léger a de sérieuses ambitions de remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo.

Caroline est plus jeune que Daniel, qui détient le titre intérimaire WBA des poids lourds, se qualifiant pour les Jeux le soir même de son retour à l’action contre Bogdan Dinu.

Le jeune Dubois a remporté une médaille d’argent lors de la finale du tournoi européen de qualification olympique de boxe en juin, perdant une décision partagée face à l’Irlandaise Kellie Harrington.

Inspiré par Sugar Ray Leonard et feu Marvin Hagler, ce sont les Jeux Olympiques de 2012 qui ont suscité l’intérêt de Dubois pour la boxe féminine alors qu’elle a vu Katie Taylor et Claressa Shields illuminer le ring.

Stéphanie Trapp/SHOWTIME

Claressa Shields a réalisé tout ce qu’il y a à accomplir dans la boxe féminine en tant qu’amatrice et professionnelle

En tant que l’un des 11 enfants, Caroline n’avait certainement aucune pression pour monter sur le ring. Outre Daniel, les frères Prince et Salomon sont impliqués dans le sport et Caroline est la seule femme sur quatre à boxer.

Pourtant, son père était déterminé à l’aider à briser les barrières sexistes qui interdisaient auparavant aux boxeuses de s’imposer dans le sport.

“Je n’ai pas vraiment remarqué ou me soucier de ce que les autres disaient, mais je sais que cela aurait certainement affecté mon père”, a-t-elle déclaré à ESPN.

“À l’époque, beaucoup d’endroits auraient dit qu’ils ne voulaient pas de moi parce que je suis une fille et cela l’aurait affecté et peut-être que quelqu’un d’autre aurait dit:” Frappe ça sur la tête, je ” J’ai deux fils dans la boxe, alors laissez-moi rester avec eux et me concentrer sur eux, ils vont en tirer plus d’argent parce qu’il n’y a pas eu de Jeux olympiques, rien de vraiment.

D’anciens amis se sont transformés en ennemis, Groves et DeGale sont venus de Dale Youth comme Dubois

Après avoir réussi à Repton, Dubois a déménagé à Dale Youth, le même gymnase qui a produit James DeGale et George Groves, et a été pris en charge par le cornerman Tony Disson.

Pourtant, le 14 juin 2017, Disson était l’une des 72 personnes qui ont tragiquement perdu la vie lorsqu’un incendie s’est déclaré au quatrième étage de la tour Grenfell. Dale Youth, qui se trouvait au rez-de-chaussée, a également été détruit.

“Je me souviens qu’il était dans mon coin et il me disait toujours que j’allais aller aux Jeux olympiques et qu’il n’y avait même pas de Jeux olympiques pour les filles”, a-t-elle ajouté. « Donc, je n’ai pas vraiment compris de quoi il parlait, mais il a aussi dit que j’allais aller aux Jeux olympiques et qu’il allait parier là-dessus.

«C’est fou de penser à ce qui s’est passé, mais je suis juste reconnaissant qu’il y ait des gens comme ça dans ma vie qui m’ont soutenu et m’ont inspiré à faire des choses. Il n’y aurait pas eu de Jeux olympiques jusqu’à ce qu’il le dise.

La tragédie de la tour Grenfell de juin 2017 a coûté la vie à 72 personnes et détruit le club Dale Youth d’origine

Contrairement à Daniel, qui a contourné le jeu amateur pour poursuivre des titres mondiaux professionnels, Caroline s’est engagée à honorer la mémoire de Disson et à poursuivre l’or cet été à Tokyo.

Bien que le parcours vers les Jeux Olympiques n’ait pas été facile, la jeune femme de 20 ans est convaincue qu’elle peut battre n’importe qui dans le monde lorsqu’elle donne le meilleur d’elle-même, comme lors de sa qualification le mois dernier contre un phénomène finlandais en France.

Elle a déclaré à la BBC: «Je suppose que j’étais l’outsider parce que j’ai eu ce gros combat contre Mira Potkonen – qui était la tête de série numéro un du tournoi.

« Elle n’avait pas été battue en Europe depuis environ quatre ou cinq ans. J’avais peur d’aller là-bas et de me coucher, de ne pas jouer aussi bien que possible et de vivre avec ce regret pour le reste de ma vie.

Dubois, 20 ans, est déterminé à remporter le premier prix cet été

« Mais je savais que si je perdais contre cette fille, je n’irais pas aux Jeux olympiques ! Alors j’ai dit ‘Je ne perds pas contre toi, pas du tout.’

“Si je monte sur le ring et que je joue, je battra n’importe qui.”