Caroline Møller Hansen de l’Inter Milan signera pour le Real Madrid Femenino

Selon un rapport de Mayca Jimenéz de l’AS, la joueuse de l’Inter Milan et internationale danoise Caroline Møller Hansen n’a qu’à passer un examen médical le 17 juin pour devenir joueuse officielle du Real Madrid.

Hansen, 22 ans, est une attaquante polyvalente capable de jouer en première ligne, son profil statistique mettant en évidence ses prouesses aériennes et sa capacité à porter le ballon.

Caroline Møller Hansen saison 20/21

Møller est un bon joueur qui peut jouer sur les ailes et au centre. Ses principaux atouts résident dans sa capacité à porter le ballon et à 1v1. Elle est rapide et a un bon coup sur elle. Un autre trait clé est sa capacité à jouer dos au but. Encore 22 ! pic.twitter.com/exKYombL9W

– Yash (@Odriozolite) 9 juin 2021