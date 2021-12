Caroline Polachek et Christine and the Queens rejoindront Charli XCX sur SNL

METTRE À JOUR: La performance Saturday Night Live de Charli XCX a été annulée.

Caroline Polachek et Christine and the Queens rejoindront Charli XCX sur Saturday Night Live cette semaine, un détail qu’ils ont révélé sur les réseaux sociaux un jour avant la représentation. Ils ont sorti « New Shapes » ensemble le mois dernier. Paul Rudd anime l’épisode demain soir (18 décembre), le dernier SNL de 2021.

La cohorte SNL de Charli XCX comprendra également Luis Aponte, le batteur du groupe de hardcore basé à Philadelphie Jesus Piece, comme le note Stereogum. Il a attiré l’attention de l’équipe de direction de Charli XCX grâce à une vidéo de Jesus Piece se produisant dans une salle VFW de Pennsylvanie au cours de l’été. Avant « New Shapes », Charli XCX a sorti le single « Good Ones » en septembre. Elle a également révélé que son prochain album s’intitule Crash et qu’il sortira le 18 mars.