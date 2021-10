Caroline Ross ! Pour ne pas penser à toi !

Est-ce cette phrase, ce titre simple, combien de sens cela a-t-il, combien de fois avons-nous vraiment voulu arrêter de penser à cette personne qui nous a fait du mal ! Et bien, Carolina Ross vous en parle !!!

Le nouveau single de Carolina Ross, pour ne pas penser à toi, cette chanson est sortie il y a six jours, exactement le 21 octobre et aujourd’hui la chanson de Carolina Ross, « To not think of you », avec le clip officiel a presque plus de un demi-million de reproductions, et on peut voir Carolina dans diverses humeurs, on peut la voir comme une vraie veuve, jetant un peu sur la tenue de Catrina, ce qui est logique vu les dates de sortie de ce clip vidéo, on peut voir l’empowerment qui Carolina se montre dans cette chanson en touchant le téléphone et en le laissant pour ne pas marquer cette personne.

Soyons honnêtes, peu importe à quel point nous aimons une personne, vous ne pouvez jamais aimer quelqu’un plus que nous-mêmes, et c’est pour cette raison que Carolina dans cette chanson vous montre dans son clip vidéo que vous pouvez vraiment vous en aller complètement ou simplement éloignez-vous, vous finirez par vous détruire !!

On n’est pas enchanté de voir Carolina dans cette facette très réussie dans son nouveau clip vidéo de la chanson intitulée « para not think about you » !!