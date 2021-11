Caroline Weir : « J’ai toujours rêvé d’être footballeuse professionnelle… Je pensais que je jouerais un jour pour le Real Madrid. »

La milieu de terrain de Manchester City, Caroline Weir, s’est récemment assise pour un podcast avec les hôtes Gordon McColm et Robbie Hanratty de Any’s Game, un bulletin d’information sur le football féminin écossais.

S’exprimant sur un large éventail de sujets, Weir a brièvement évoqué ses aspirations d’enfant et son affection pour le Real Madrid :

Je pense que j’ai toujours rêvé d’être footballeur professionnel. C’était mon ambition depuis mon plus jeune âge. Et je ne sais pas exactement d’où cela vient parce que ce n’était pas vraiment une chose quand j’étais jeune – les footballeuses professionnelles. Je pense que je pensais probablement que j’allais jouer avec les gars et que je jouerais un jour pour le Real Madrid avec tous mes joueurs préférés.

Le Madridismo de Weir n’était pas exactement un secret avant cela. Elle a précédemment déclaré que Zinedine Zidane était son joueur préféré en grandissant :

Mon premier kit avait Zidane dans le dos quand j’avais cinq ou six ans et j’ai regardé tous ses matchs pour le Real Madrid et la France. Il était à son apogée à l’époque. Je me souviens de la finale de la Ligue des champions 2002 lorsqu’il jouait à Hampden Park à Glasgow.

C’était le Real Madrid contre le Bayer Leverkusen et il a marqué une volée avec son pied gauche – il est venu en l’air et il l’a volé dans le coin supérieur. J’avais six ans et je me souviens avoir pensé : « C’était malade ! d’autant plus qu’il n’est pas non plus gaucher !

C’est un but assez célèbre et un de ces moments dont je me souviens très bien.

Il a été ma plus grande inspiration footballistique.