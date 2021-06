CarPlay dans iOS 15 : Annoncer des messages avec Siri, personnalisation de Driving Focus, nouveaux fonds d’écran

Apple améliore l’expérience CarPlay avec une mise à jour à venir sur l’iPhone cet automne. iOS 15 introduit de nouvelles fonctionnalités pour les conducteurs, notamment Annoncer des messages avec Siri, Driving Focus pour gérer les notifications, de nouveaux fonds d’écran pour personnaliser l’apparence, et bien plus encore.

Annoncer des messages avec Siri

Apple a lentement déployé une fonctionnalité appelée Annoncer des messages avec Siri sur d’autres appareils récemment. Les messages d’annonce sont apparus pour la première fois sur les AirPod, où Siri peut lire des messages texte via des écouteurs sans regarder votre iPhone ou votre iPad.

À partir d’iOS 15, CarPlay fonctionne désormais avec les messages d’annonce pour la première fois.

CarPlay a toujours été capable de lire les messages texte à haute voix lorsque vous appuyez sur une notification sur l’écran intégré de votre voiture. Cela vous permet de rester en contact avec les messages importants lorsque vous conduisez sans quitter la route des yeux pour regarder votre iPhone.

Lorsqu’il est activé, Annoncer les messages lira automatiquement vos nouveaux messages à haute voix au fur et à mesure qu’ils sont reçus. Ce comportement est beaucoup plus pratique lorsque vous conduisez, car vous n’avez jamais à jeter un coup d’œil à l’écran pour voir les badges ou les bannières de notification, et l’écoute du message est entièrement mains libres.

La lecture à haute voix de chaque message que vous recevez peut être distrayante ou loin d’être idéale en fonction de vos passagers, bien sûr. Apple a conçu des commandes granulaires pour annoncer les messages dans CarPlay, y compris une bascule globale pour désactiver les annonces, quand démarrer ou désactiver les annonces, et une bascule pour désactiver les annonces d’une conversation spécifique.

Concentration de conduite

Ne pas déranger obtient une mise à niveau majeure dans iOS 15 sous une fonctionnalité générique appelée Focus. Cela vous permet de définir des statuts et des modes de gestion des alertes pendant des activités telles que dormir, conduire, travailler, etc.

Driving Focus dans iOS 15 remplace Ne pas déranger pendant la conduite dans CarPlay pour s’adapter à cette nouvelle approche. Driving Focus peut être activé manuellement ou automatiquement lorsque la conduite est détectée, que le Bluetooth de la voiture est connecté ou que CarPlay est activé.

La nouveauté de l’expérience améliorée est la possibilité de partager votre statut Driving Focus avec d’autres personnes sans réponse textuelle pré-écrite lorsque des messages sont reçus. Par exemple, un ami peut voir que vous êtes dans Driving Focus avant d’envoyer un message dans Messages sur iOS 15.

Driving Focus vous permet de configurer des contacts et des applications spécifiques qui sont autorisés à vous avertir pendant ce mode. Vous pouvez également activer la possibilité de recevoir un nouveau type d’alerte appelé Time Sensitive Notifications dans iOS 15.

Un avantage majeur de ce niveau de granularité pour le contrôle des alertes est que vous pouvez définir différentes règles pour lesquelles les contacts et les applications peuvent vous alerter pour chaque mode, y compris le travail, le temps personnel, le sommeil et la conduite.

Nouveaux fonds d’écran

CarPlay dans iOS 15 bénéficie de quatre nouvelles options de fond d’écran (chacune avec des modes sombre et clair) à partir de la première version bêta. C’est trois fonds d’écran de plus que la première version bêta sur iPhone, même si je m’attends à ce que ce que nous voyons sur CarPlay vienne sur iPhone dans les futures versions bêta.

Voici les images sources, avec l’aimable autorisation de Filipe :

iOS 15 fait passer Maps au niveau supérieur avec des données de ville incroyablement détaillées :

Explorez des villes comme San Francisco, Los Angeles, New York et Londres avec des détails sans précédent pour l’élévation, les routes, les arbres, les bâtiments, les points de repère et plus encore.

Apple dit que CarPlay aura accès à cette expérience dans une future mise à jour à venir :

La prise en charge de CarPlay sera disponible dans une mise à jour logicielle plus tard cette année.

Cependant, vous n’avez pas besoin d’attendre l’hiver ou d’être dans une ville spécifique pour remarquer un nouveau look pour Maps. iOS 15 a une nouvelle présentation de carte qui rend notamment le mode sombre plus lisible dans tous les environnements :

Restez à l’écoute de . tout au long de l’été alors que nous continuons à suivre les changements dans iOS 15 et CarPlay avant sa sortie cet automne !

