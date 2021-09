Carragher craint que l’erreur de transfert de Liverpool ne revienne les mordre

in

Jamie Carragher pense que la ligne avant de Liverpool pourrait avoir du mal s’ils se blessent et a été déçu de ne pas voir les Reds recruter des attaquants dans la fenêtre de transfert.

Jurgen Klopp n’a fait qu’une seule signature estivale sous la forme de l’arrière central Ibrahima Konate pour un montant de 36 millions de livres sterling, par rapport à leurs rivaux du titre qui ont tous dépensé environ 100 millions de livres sterling pour renforcer leurs équipes.

Xherdan Shaqiri a scellé un déménagement permanent à Lyon tandis que le milieu de terrain omniprésent en 2020-21 Georginio Wijnaldum a quitté Anfield pour signer pour le Paris St Germain, et la perspective que Sadio Mane et Mohamed Salah se rendent à la Coupe d’Afrique des nations en janvier pourrait être synonyme de danger.

Carragher a déclaré : « Je suis déçu Liverpool Je n’ai pas d’attaquant, je dois dire.

«Je pense que Liverpool est à court d’attaque et qu’ils devront garder tout le monde en forme, ce qui est presque impossible vraiment. Je pense qu’ils auront du mal mais ils sont très robustes, les trois premiers de Liverpool.

“Mane et peut-être Salah à un moment donné pour la Coupe d’Afrique des Nations, je ne sais pas combien de matchs ils vont manquer, mais je pense que c’était quelque chose à manquer pour Liverpool.”

Au milieu des points d’interrogation entourant leur fenêtre de transfert, les champions de Premier League 2019-2020 ont pris un bon départ cette saison après avoir remporté leurs deux premiers matchs contre Norwich et Burnley et partagé le butin lors d’un match nul 1-1 contre les autres prétendants au titre Chelsea à Anfield la semaine dernière.

Bien qu’il n’ait pas beaucoup dépensé, Liverpool a vu un certain nombre de joueurs revenir de blessure avec Virgil Van Dijk faisant son retour aux côtés de son compatriote défenseur central Joe Gomez et du milieu de terrain Jordan Henderson, qui a raté une grande partie de la dernière campagne.

Klopp croise les doigts sur les blessures

Lorsqu’on lui a demandé si le club du Merseyside pouvait avoir le même malheur dans les positions offensives qu’en défense la saison dernière, le joueur de 43 ans a déclaré: “Ils ont (Divock) Origi là-bas et (Takumi) Minamino mais je voulais essentiellement quelqu’un qui était mieux qu’eux pour entrer au club.

«Vous savez si ce sont les propriétaires, si c’est quelque chose à voir avec la pandémie, les finances sont serrées et vous savez que sans personne qui sort, nous ne pouvons faire entrer personne.

“(Diogo) Jota est là aussi et il a été un gros raté pour Liverpool la saison dernière, il a raté environ quatre mois avec une blessure au genou.

Carragher, qui a eu de nombreuses batailles avec Manchester City pendant ses jours de jeu, sera de retour au stade Etihad dans le match de charité des célébrités Soccer Aid for UNICEF samedi et fera partie d’une équipe qui comprend un autre expert de Sky Gary Neville, Paul Scholes, Wayne Rooney et Jamie Redknapp entre autres.

L’ancien défenseur de l’Angleterre et de Liverpool a déclaré : « Ça va être bien de remettre les chaussures, c’est un super match qui rassemble beaucoup de gens différents.

« Je pourrais même tacler Gary Neville, et il fait partie de mon équipe ! Quelqu’un doit l’avoir à un moment donné, donc je vais laisser le reste du monde essayer et si quelqu’un ne l’a pas, j’en ferai mon devoir pour la journée.

