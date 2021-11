Carragher décrit les mythes que Man Utd a éclatés au milieu de la comparaison avec Klopp

Jamie Carragher pense que Manchester United a mis fin à quelques mythes avec sa victoire sur Tottenham Hotspur samedi.

À la recherche d’une réaction à leur défaite 5-0 à Liverpool, qui avait mis une nouvelle pression sur Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager, United a rebondi avec une victoire 3-0 qui a finalement coûté à Nuno Espirito Santo son travail dans le nord de Londres.

Solskjaer a basculé son système sur un 3-5-2 afin d’inspirer un revirement de fortune. Il a obtenu les résultats souhaités et pourrait être la voie à suivre alors qu’une série de matchs difficiles se poursuit.

Des questions avaient été posées au préalable sur la pression exercée par certains joueurs de United. Mais l’expert de Sky Sports Carragher pense qu’ils ont obtenu leur approche à cet égard contre les Spurs.

«Il a été dit que Manchester United ne peut pas pousser haut, qu’ils n’ont pas les joueurs pour le faire. Je ne suis pas nécessairement d’accord avec cela; une équipe devrait être capable d’appuyer haut à certains moments et de baisser à d’autres. C’est ce que Manchester United a très bien fait aux Spurs », a déclaré Carragher dans Monday Night Football.

« En première mi-temps, avant de prendre l’avantage, United était agressif, sur le devant et pressait haut. En deuxième mi-temps, ils ont abandonné parce que le but a changé le jeu, et ils vont leurs deux autres sur le comptoir depuis une position plus profonde. Mais en première mi-temps, Manchester United a poussé haut.

Après le changement de système, Carragher pense que les effets étaient évidents dès la première minute pour United.

Il a également affirmé qu’ils prouvent qu’ils ne sont pas seulement une équipe construite pour défendre en profondeur.

« United a changé le système chez les Spurs. Vous vous attendiez à ce qu’ils soient plus organisés et la réponse, après tout, c’était une équipe qui avait fait face à une tonne de critiques. Instantanément, vous pouvez diviser les deux en deux ; ils avaient sept joueurs organisés et trois attaquants poussés vers le haut », a-t-il poursuivi.

« Avec moins d’une minute au compteur, on pouvait voir la réaction tout de suite. Edinson Cavani était exceptionnel, sa décision d’aller engager la presse était agressive et il a sprinté, et il a été suivi par Harry Maguire. United était aux avant-postes, juste au-dessus des Spurs.

« Dans la première minute, il y avait six joueurs de Manchester United dans une zone de 12 × 12, ensemble, compacts, agressifs – tout ce qu’ils étaient contre Liverpool. Il ne faisait aucun doute qu’ils voulaient prendre ce départ rapide et agressif et mettre les Spurs sous pression.

«Il a été question que Manchester United ne puisse défendre qu’en profondeur, mais ils n’étaient pas en profondeur contre les Spurs. Ils ont joué sur la ligne médiane. Les trois premiers ont été poussés jusqu’au bord de la boîte des Spurs, et quand quelque chose a duré longtemps, Maguire, Raphael Varane et Victor Lindelof l’ont englouti.

Six managers de Tottenham pires que Nuno Espirito Santo

Carragher compare United à trois équipes

Carragher était si impressionné qu’il est allé jusqu’à comparer la performance de United à celle qui aurait pu être vue de trois côtés mémorables de ces dernières années.

« Ce n’était pas une équipe qui défendait en profondeur. C’était une équipe sur le devant de la scène, haute et agressive, et aussi étroite et compacte », a-t-il poursuivi.

« C’était presque comme regarder Manchester City, Tottenham de Mauricio Pochettino, Liverpool de Jurgen Klopp, sur le pied avant avec les 10 joueurs de champ ensemble, compacts. »

United sera le prochain en action mardi soir lors de sa visite à l’Atalanta en Ligue des champions.

Reste à voir quelle sera leur approche face à une autre équipe agressive. Solskjaer a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match qu’ils ont une gamme d’options tactiquement.

«Comme je l’ai dit, nous avons des joueurs qui jouent à de nombreux systèmes différents. Un retour trois, un retour quatre, un retour cinq », a-t-il déclaré lundi.

«Nous avons des hommes larges et des ailiers, nous pouvons jouer en 4-3-3, 4-2-3-1. Nous avons regardé le match de Tottenham et nous avons pensé que pour avoir plus de contrôle dans ce match, nous avons joué à ce système et cela a fonctionné.

« Ce que nous ferons demain soir, je ne peux pas le dire ici, bien sûr. Mais l’exécution dans le rôle est plus importante que le système.

Mais le 3-5-2 les a bien servis contre Tottenham. C’est peut-être la voie à suivre, contre une autre équipe qui opère généralement avec un dos trois.

