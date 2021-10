Carragher et Keane nomment leurs favoris pour le titre Prem après le tirage au sort de Liverpool et Man City

in

Jamie Carragher et Roy Keane se sont mis d’accord à l’unanimité sur l’équipe à battre dans la course au titre de Premier League cette saison après le match nul 2-2 de dimanche entre Liverpool et Manchester City à Anfield.

Le match à Anfield était vierge à la pause mais a explosé après la pause. En effet, Mohamed Salah a marqué un but du candidat de la saison, seulement pour être contrecarré par Kevin De Bruyne alors que City a riposté à deux reprises. Néanmoins, cela a laissé Carragher envoyant à Jurgen Klopp un message ferme sur l’avenir de l’Égyptien.

Les deux parties se seront contentées de ne pas perdre. En effet, le tirage au sort les maintient à une distance touchante des premiers leaders Chelsea avant la deuxième pause internationale de la saison.

Chelsea a remporté cinq de ses sept matchs, perdant une fois, tandis que Liverpool avec quatre victoires et trois nuls reste invaincu.

Cependant, Carragher et Keane pensent que ce sont les champions en titre Manchester City qui sont l’équipe à battre.

S’exprimant après le thriller d’Anfield, Keane a déclaré à Sky Sports: «Il s’agit également des managers. Le palmarès de Pep Guardiola est ahurissant, il sait comment gagner des matchs de football.

«C’est une équipe difficile à battre. Liverpool sera sans aucun doute dans le coup car ils ont beaucoup de buteurs.

« Ils en ont concédé trois contre Brentford et deux aujourd’hui, donc ça n’a pas l’air génial. Mais ils ont des joueurs brillants pour l’avenir, des joueurs de classe mondiale.

“Je pense toujours que toutes ces équipes, Chelsea incluse, feront bien de terminer devant Man City.”

Légende de Liverpool Carragher a ajouté : « Man City est l’équipe à battre. Le match de la semaine dernière contre Chelsea a été important pour moi.

«C’était une domination complète et c’était similaire pour les périodes aujourd’hui dans cette première mi-temps. Pour moi, ils sont l’équipe à battre.

Les difficultés de Barcelone pour nommer Xavi pourraient ouvrir la porte à deux autres successeurs potentiels de Koeman

Keane affirme que les deux managers seront satisfaits

Bien que City ait dû revenir deux fois par derrière, ils étaient l’équipe dominante, surtout en première mi-temps. Et le point qu’ils ont revendiqué à Anfield était certainement le moins qu’ils méritaient.

Néanmoins, Keane estime que les deux managers seront satisfaits du résultat. Avec la paire susceptible de se battre pour le titre, une défaite pour l’un ou l’autre aurait pu s’avérer monumentale dans le grand schéma, bien qu’à ce stade précoce.

En l’état, le tirage au sort les maintient bien cachés derrière le côté de Thomas Tuchel.

“Les deux équipes seront satisfaites”, a ajouté Keane.

«Il y a eu une grande réaction de Liverpool en seconde période car ils ont retrouvé de l’énergie et ont marqué deux buts exceptionnels.

«Défensivement, City était médiocre, mais ils ont ensuite montré leur qualité pour riposter, donc je pense que les deux managers seront assez satisfaits du tirage au sort. La semaine a été difficile pour City, avec trois matchs à l’extérieur.

« Dans l’ensemble, j’ai pensé que c’était un match brillant et probablement un résultat juste. Liverpool avait tellement plus d’énergie – et cela venait aussi des supporters.

«Ils ont la qualité pour l’avenir, mais leur niveau global a été augmenté et ils ont été plus intelligents avec leurs passes.

“Ils n’y réfléchissaient pas trop et ils chassaient en meute alors qu’au début du jeu, ils montraient trop de respect à City.”

LIRE LA SUITE: Carragher largue une bombe majeure de Salah qu’il espère que Liverpool n’ignorera pas