Carragher insiste sur le fait que Man Utd a saboté deux as dans la diatribe de Ronaldo

Jamie Carragher a décrit la vérité “brutalement honnête” sur les raisons pour lesquelles Man Utd a signé Cristiano Ronaldo, et a affirmé que deux stars de haut niveau ont été négativement affectées en conséquence.

En surface, le retour de Ronaldo à Old Trafford a pris un bon départ. Le vétéran portugais a réussi un doublé lors de ses débuts contre Newcastle avant de marquer à nouveau contre les Young Boys mardi. Homme Utd perdrait finalement ce match dans les dernières secondes, avec un hôte de joueurs de Man Utd décevant dans le concours.

Et écrivant dans sa chronique pour le Daily Telegraph, la légende de Liverpool Carragher a refroidi l’humeur élevée de Man Utd avec une évaluation qui donne à réfléchir sur le retour de Ronaldo.

“Ronaldo, sa signature cause autant de problèmes qu’elle en résout pour Ole Gunnar Solskjaer”, a écrit Carragher. “Ronaldo pourrait s’avérer être une meilleure signature pour la Premier League que pour Manchester United.

«Je suis certain que Ronaldo défiera Harry Kane, Mohamed Salah et Romelu Lukaku pour le soulier d’or de cette saison.

“Comme nous l’avons vu le week-end dernier contre Newcastle United lors de ses deuxièmes débuts à United, la simple présence de Ronaldo est une certitude de buts, et son retour a transformé l’ambiance dans son club et rehaussé encore plus le profil du football anglais.

“Mais la question plus large pour United est de savoir si l’arrivée de Ronaldo les rapproche d’une équipe capable de remporter à nouveau le titre et la Ligue des champions.

“Sur la preuve des premiers matchs, bien qu’ils aient remporté trois de leurs cinq premiers matches, je dirais non. La capacité de Ronaldo à gagner des matchs rendra inévitablement United plus fort. Ce que son arrivée seule ne peut pas faire, c’est faire de United une unité gagnante ou imposer la façon distinctive de jouer qui leur manque encore.

“Cela doit être une préoccupation pour les fans de United car l’ère de transition devrait être terminée.”

La triple arrivée de Jadon Sancho, Raphael Varane et Ronaldo a fourni à Solskjaer des vainqueurs éprouvés et une pincée de poussière d’étoiles. Cependant, Carragher pense que Man Utd aura du mal à tirer le meilleur de Sancho et Paul Pogba en particulier après le retour de Ronaldo.

Ronaldo étouffera Pogba et Sancho – Carragher

Carragher a poursuivi: «Solskjaer et ses entraîneurs doivent passer des heures à délibérer sur les différentes permutations avec chaque alignement. Malgré les avantages évidents d’avoir un pool de jeu avec une telle profondeur, un manager a parfois trop de choix.

«La défaite de United en Ligue des champions mardi m’a semblé être un exemple classique d’entraîneur dans une position où il pouvait trop réfléchir à sa sélection, alors il a fini par apporter des changements pour tenter de satisfaire tout le monde. Cela pourrait devenir un problème récurrent et est en partie un effet d’entraînement de l’accord avec Ronaldo.

“Si nous sommes brutalement honnêtes à ce sujet, Man Utd n’a bougé pour Ronaldo qu’une fois qu’ils ont entendu que Manchester City allait l’acheter.

«S’ils étaient entrés dans la fenêtre de transfert d’été en donnant la priorité à un avant-centre, ils en auraient signé un avant de payer 72,9 millions de livres sterling pour Jadon Sancho.

« L’impact le plus immédiat est sur Sancho, qui se bat maintenant avec Greenwood pour sa position privilégiée à droite.

«Il a joué sur l’aile gauche lors de ses deux premières apparitions à United, changeant de flanc en milieu de semaine avant d’être remplacé tôt lorsque l’équipe a été réduite à 10 hommes.

« Il y a aussi des conséquences pour Pogba. Après ses débuts encourageants, il était de retour au milieu de terrain contre Wolverhampton Wanderers, Newcastle et pour la dernière heure en milieu de semaine. C’est à ce moment-là que nous avons vu les mêmes défauts qui ont caractérisé sa carrière à United. »

