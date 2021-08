Carragher le colle à Solskjaer, décrivant comment Klopp s’en sortirait à Man Utd

Jamie Carragher a déclaré que le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, devait désormais se battre pour la Premier League après sa fenêtre de transfert estivale réussie.

Les Red Devils sont entrés dans la dernière fenêtre à un carrefour de leur voyage sous Ole Gunnar Solskjaer. Ils ont finalement battu leur malédiction des demi-finales à la cinquième tentative, mais ont perdu en finale de la Ligue Europa. Pendant ce temps, un record invaincu à l’extérieur en Premier League a contribué à une deuxième place.

En tant que tel, cet été s’avérera crucial si United veut franchir la ligne. Et le club a tenu ses promesses, amenant deux signatures de stars dans l’ailier Jadon Sancho et le défenseur central Raphael Varane.

L’international anglais Sancho, 21 ans, pourrait offrir plus de 10 ans de service tout en s’améliorant constamment. Varane, 28 ans, a quant à lui remporté trois titres en Liga et quatre couronnes en Ligue des champions au Real Madrid.

Écrivant dans sa chronique pour The Telegraph, Carragher a souligné que Solskjaer doit désormais livrer de l’argenterie.

« Jadon Sancho et Raphael Varane apportera des améliorations. Sancho offre une menace qu’ils n’ont pas eue à droite et Varane apporte du rythme, de l’expérience et des médailles à l’arrière », a déclaré l’expert.

« C’est une bonne équipe qui coûte cher. Il devrait y avoir une réelle pression sur United pour livrer cette saison. Ils ont traversé une période de transition, mais cette discussion doit s’arrêter maintenant. »

Il a ajouté: « United s’est mis en position de défier le titre la saison dernière, puis s’est effondré à partir de janvier. Ils doivent réagir beaucoup mieux dans ces moments décisifs la saison prochaine.

« S’ils ne le font pas, s’ils échouent à nouveau, qu’est-ce que cela dira de Solskjaer ? Nous sommes sur le point de voir s’il a lui-même ce facteur X – le mot à la mode que United utilise souvent pour décrire les joueurs – pour aider l’équipe à franchir la prochaine étape qu’elle doit absolument faire.

“Ils ont terminé deuxièmes et étaient invaincus à l’extérieur la saison dernière, mais ils doivent faire mieux.”

Carragher a ensuite affirmé que les homologues de Solskjaer à Liverpool et Manchester City, Jurgen Klopp et Pep Guardiola, pourraient remporter la Premier League avec les joueurs actuels de United.

Carragher fait Man Utd, point de Solskjaer

“Je pense que Pep Guardiola et Jurgen Klopp seraient confiants de remporter le titre avec cette équipe United”, a-t-il déclaré.

«Ils ont des joueurs de plus de 50 millions de livres sterling sur tout le terrain. United a le onze de départ le plus cher de la Premier League avec un peu plus de 500 millions de livres sterling, une nuance de plus que ce que la meilleure équipe de Manchester City a coûté, même avec 100 millions de livres sterling de Jack Grealish à ses côtés.

«Est-ce que je pense que United a un gardien qui est assez bon en ce moment avec David de Gea ou Dean Henderson? Probablement pas.

“On pourrait peut-être dire qu’ils n’ont pas d’avant-centre qui peut garantir les buts et jouer tous les trois jours, mais City ne l’a pas fait et ils ont remporté le championnat l’année dernière sans attaquant d’élite parce que Sergio Aguero a à peine figuré.”

En ce qui concerne les sorties, United pourrait encore vendre Jesse Lingard et Andreas Pereira.

