Carragher prédit une autre signature à Liverpool; ressemble à un jeune duo

L’évolution de Liverpool de son équipe devrait offrir plus d’opportunités aux jeunes Curtis Jones et Harvey Elliott, selon l’ancien défenseur Jamie Carragher.

Le départ de Georginio Wijnaldum, 31 ans en novembre, à la fin de la saison dernière a suscité les critiques d’une partie des supporters inquiets de la perte du milieu de terrain le plus constant et le plus fiable du club.

Cependant, avec un nombre important de l’équipe qui a remporté les titres de Ligue des champions 2018-19 et de Premier League 2019-20 âgés de 29 ans ou plus, il est nécessaire d’introduire progressivement du sang neuf pour réduire le profil d’âge.

Un nouveau contrat pour Fabinho mardi, faisant suite à l’accord de quatre ans de Trent Alexander-Arnold, avec Alisson Becker, Mohamed Salah, Virgil Van Dijk et Sadio Mane également sur le point d’obtenir des extensions, fait partie de la planification à long terme.

Mais le processus de rafraîchissement de l’équipe a déjà commencé avec l’arrivée du défenseur central Ibrahima Konate, 22 ans, cet été et de Diogo Jota, 24 ans, l’année dernière.

Cela offre également une plus grande opportunité pour Jones, 20 ans, et Elliott, 18 ans, qui ont impressionné la saison dernière en prêt à Blackburn mais, l’agence de presse PA comprend, ne seront plus autorisés à repartir car son intégration dans l’équipe de la première équipe commencera pour de bon.

« Vous voulez que l’équipe évolue. Et vous ne voulez pas de changement drastique, de révolution, et que sept joueurs doivent sortir parce qu’ils sont tous arrivés à la fin en même temps », Carragher, parler à un Événement Soccer Aid, a déclaré PA.

« Vous voulez que Wijnaldum reste, mais je peux également le comprendre du point de vue du club : il y a beaucoup de joueurs dans ce milieu de terrain qui arrivent à cet âge et peut-être que vous voulez du sang plus jeune ; plus de place pour Curtis Jones, peut-être, qui est un autre joueur qui entrera.

«Je peux le comprendre dans les deux situations, mais il y a beaucoup de joueurs à ce stade de deux ans pour aller avec Liverpool autour de cette marque de 28 à 30 et nous avons peut-être vu les deux ou trois premiers de cela (rajeunissement) avec Jota et Konaté entrant.

“Je pense qu’il y en a peut-être un de plus avant la fermeture de la fenêtre, mais au cours des deux prochaines années, nous devrons en voir quelques autres et cette évolution progressive de cette grande équipe de Jurgen Klopp prendra fin et j’espère qu’il pourra en créer un autre un avant qu’il parte.

Avec un autre joueur de 29 ans, Xherdan Shaqiri, qui devrait peut-être partir avant la fin de la fenêtre de transfert, une autre place dans l’équipe sera libérée – et Carragher pense qu’Elliott est un choix parfait.

La chance de Harvey Elliott

“Il a été exceptionnel la saison dernière, l’un des meilleurs joueurs du championnat pour un si jeune garçon”, a-t-il ajouté.

«En fait, je vois Harvey entrer et prendre la place de Shaqiri, vraiment, qui, je pense, va passer à autre chose, et il (Elliott) aura ce rôle dans l’équipe.

“C’est intéressant en pré-saison, il a joué plus au milieu de terrain central qu’une partie des trois premiers parce que ça va toujours être difficile d’être un attaquant droitier avec un pied gauche quand vous avez Mo Salah devant vous mais il le fera obtenir des opportunités.

“C’est un joueur d’une grande qualité et je suis sûr qu’il va avoir un énorme avenir à Liverpool et, quand vous avez quelqu’un qui a cette qualité, peu importe son âge, vous devez lui donner la tête.

« J’imagine qu’Harvey Elliott aura 15 à 20 matchs cette saison.

